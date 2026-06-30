Festival de Monólogos: 'Puérpera' llegará este 1 de julio al Teatro Victoria

La escena del Teatro Victoria recibirá este miércoles la potencia íntima de “Puérpera”, una propuesta escénica de la compañía Proyecto Ataranto que forma parte de la selección oficial del Festival de Monólogos “Teatro a Una Sola Voz 2026”, uno de los circuitos teatrales más importantes del país dedicados al formato unipersonal.

La obra, escrita y dirigida por Mónica Mancilla, con la actuación de María Vale en esta gira, propone un recorrido profundamente humano por la experiencia de la maternidad, el puerperio y las transformaciones físicas, emocionales y sociales que acompañan ese proceso.

Lejos de los lugares comunes, la puesta en escena se adentra en las complejidades de la identidad, la salud mental materna y las múltiples preguntas que surgen en una etapa pocas veces representada desde la honestidad y la sensibilidad que plantea este montaje.

UNA EXPERIENCIA CERCANA

Con una duración de 50 minutos y dirigida a público adolescente y adulto, “Puérpera” apuesta por un lenguaje escénico donde el cuerpo, la palabra y el diseño sonoro dialogan para construir una experiencia cercana e intensa. El trabajo creativo se complementa con el diseño sonoro de Javier Marín y la producción e iluminación de Eduardo Catalán, elementos que acompañan una narrativa que coloca en el centro la experiencia femenina desde una perspectiva contemporánea.

La llegada de “Puérpera” a Durango forma parte del Circuito Norte del Festival de Monólogos, iniciativa que año con año acerca al público algunas de las propuestas unipersonales más relevantes de la escena nacional, fortaleciendo el intercambio cultural entre distintas entidades y ampliando el acceso a montajes de alta calidad artística.

Costo y horario

La presentación se llevará a cabo solo este miércoles a las 19:00 horas, en el recinto ubicado en calle Bruno Martínez, entre 5 de Febrero y 20 de Noviembre, en la zona centro de la capital, con un costo de entrada por persona de 50 pesos.