Festival del Nuevo Cine Mexicano de Durango inicia actividades con exhibición de 'La reserva'

Una de las películas mexicanas más reconocidas del último año llegará por primera vez a la pantalla grande en Durango. “La reserva”, ópera prima del director Pablo Pérez Lombardini y nominada en seis categorías a los Premios Ariel, será presentada con funciones gratuitas como parte de las actividades del Festival del Nuevo Cine Mexicano de Durango en colaboración con la Cineteca de Durango.

Se trata de un filme que sigue la historia de una mujer guardabosques que enfrenta la amenaza de la deforestación mientras protege una reserva natural en el sur de México.

UN THRILLER QUE CONMUEVE Y DENUNCIA

Lo que comienza como una labor de vigilancia se transforma en un relato de tensión constante que expone los riesgos que enfrentan quienes defienden el territorio y el medio ambiente.

La fuerza de la película radica en la manera en que combina el lenguaje del thriller con elementos documentales.

La historia nació después de una extensa investigación realizada por Pablo Pérez Lombardini en comunidades cercanas a la Reserva de la Biosfera El Triunfo, en Chiapas, donde convivió con habitantes de la región y productores de café para construir un retrato auténtico de la vida comunitaria, sus rituales, sus cantos y los conflictos que rodean la conservación del bosque.

DE TELLURIDE A DURANGO

El recorrido internacional de la cinta la ha convertido en una de las producciones mexicanas más destacadas de su generación.

Su estreno mundial ocurrió en el prestigioso Festival de Telluride en 2025, después obtuvo el premio a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Morelia y más tarde conquistó el máximo reconocimiento del Festival de Toulouse, en Francia.

Ese reconocimiento se refleja también en las seis nominaciones que recibió para los Premios Ariel, entre ellas Mejor Dirección para Pablo Pérez Lombardini y Mejor Ópera Prima, consolidándose como uno de los debuts más sólidos del cine nacional reciente.

IMPORTANCIA DE LA PROYECCIÓN

Para Christian Sida, fundador del Festival del Nuevo Cine Mexicano de Durango, la llegada de “La reserva” representa parte de una apuesta más amplia por acercar producciones relevantes al público local.

Explicó que el festival realizará funciones de manera periódica durante todo el año con estrenos, retrospectivas y muestras, con el objetivo de celebrar permanentemente el cine mexicano y abrir espacio a películas que difícilmente llegan a exhibirse en pantalla grande en Durango.

Así, tras conquistar festivales internacionales y convertirse en una de las producciones más comentadas del cine mexicano reciente, la cinta iniciará una serie de proyecciones en la capital desde hoy, además del viernes y sábado, con funciones a las 16:30, 18:45 y 21:00 horas.