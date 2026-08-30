Festival internacional ‘Grito de Mujer’: A través del arte y la poesía

El festival internacional ‘Grito de Mujer’ es una actividad cultural y social que fue creada por el Movimiento Mujeres Poetas Internacional (MPI) en el 2011; su objetivo es homenajear a la mujer y promover el respeto, el amor y el reconocimiento, así como crear conciencia contra la violencia a través del arte y la poesía.

Dicho festival y su respectiva marca son proyectos impulsados por la escritora, publicista y diseñadora dominicana, Jael Uribe, su fundadora y coordinadora general.

‘Grito de Mujer’ es convocado desde la República Dominicana, cuenta con el respaldo de instituciones y grupos a nivel internacional en el que cada año, de manera voluntaria, se solidarizan y comprometen a participar con diversos eventos en más de 30 países, incluido México y, por supuesto, nuestra ciudad de Durango, que desde el año 2019, a través del Colectivo de Artistas En Voz Alta, A.C.; se ha sumado a formar parte de los colaboradores que de manera responsable participan con sus aportaciones artísticas en esta noble causa, asumiendo, en lo personal, la coordinación del colectivo y festival.

‘Grito de Mujer’ es llevado a cabo, cada año, del 1 al 31 de marzo, cada coordinador (acreditado previamente por el movimiento) asume la responsabilidad de cumplir las normativas y objetivos establecidos, para garantizar el éxito de la cadena mundial y la calidad del mensaje.

Este movimiento, hay que puntualizarlo, forma parte de la Generación Igualdad de la ONU, Mujeres, y también se encuentra en la lista de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (CIM/OEA).

En general, además de crear conciencia contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, mediante recitales, presentación de libros y expresiones artísticas, este festival tiene un alcance global gracias a la participación de voluntarios y artistas en más de 30 países, y Durango, como ya dijimos, desde el 2019 se ha integrado a esta dinámica global.

También participamos a través de las convocatorias para formar parte de la antología anual que se publica en la página oficial, en las que ya han participado cientos de poetas de los diversos continentes.

Por eso, con oportunidad, como ahora lo hacemos, convocamos a los creadores y artistas de Durango a participar en el Festival ‘Grito de Mujer 2027’, iniciativa que, reiteramos, se vale de la literatura y el arte para crear conciencia contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.

Nos complace invitarlos a formar parte del Festival ‘Grito de Mujer’, iniciativa internacional que recurre a la literatura y el arte para crear conciencia contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.

Los invitamos a sumarse a través de nuestras actividades; envíenos su colaboración (texto participante, datos de contacto y currículo artístico) al correo electrónico [email protected] antes del 10 de enero de 2027.

‘Grito de Mujer' es la voz que necesitan aquellos que luchan contra todo tipo de violencia. Nuestra labor (como artistas), es romper ese silencio y renacer a la vida para esparcir sueños de amor y libertad, a través del arte. Desde el norte de México, Durango, hacemos eco para que niñas y mujeres vivan en armonía y libertad. Sumemos nuestras voces.