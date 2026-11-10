Festival Muuki 2026 dejó basura y desorden en el Barrio del Calvario, denuncian habitantes | VIDEO

Habitantes del Barrio del Calvario, en la Zona Centro de Durango, manifestaron su inconformidad por las condiciones en las que quedaron algunas calles y espacios de este sector después de las actividades del Festival Muuki 2026, evento organizado por el Gobierno Municipal.

A través de mensajes compartidos con este medio, los vecinos señalaron que, varios días después de las celebraciones, permanecían residuos en la vía pública y que, ante la falta de atención para retirarlos, fueron los propios habitantes quienes tuvieron que realizar labores de limpieza.

Sin embargo, la molestia vecinal no se limita a la acumulación de basura. Entre los señalamientos también figuran el ruido excesivo hasta altas horas de la noche, la contaminación en calles, viviendas y establecimientos comerciales, así como conductas que, aseguran, alteraron la tranquilidad de quienes habitan en este barrio histórico. Algunos residentes mencionaron situaciones de personas orinando y consumiendo drogas en las inmediaciones de sus hogares, además de problemas relacionados con el consumo de alcohol y el respeto a la vialidad.

CUESTIONAN CARÁCTER CULTURAL

En sus comentarios, algunos habitantes cuestionaron que el festival sea presentado como un encuentro cultural, pues consideran que las actividades realizadas no reflejan necesariamente el impulso a las expresiones artísticas de la ciudad.

“Qué lástima que a esto se le llame un evento cultural”, expresó uno de los inconformes, quien señaló que, desde su perspectiva, una propuesta de esta naturaleza debería contemplar un mayor respaldo a artistas, artesanos y otros representantes de la cultura local.

Los residentes también manifestaron preocupación por la cantidad de visitantes que recibe el barrio durante este tipo de celebraciones.

De acuerdo con sus comentarios, la concentración de personas, el consumo de bebidas alcohólicas y la falta de una coordinación adecuada pueden generar condiciones de inseguridad para las familias que viven en la zona. Incluso señalaron que la llegada de miles de asistentes, cifra que relacionaron con los datos de afluencia difundidos sobre el festival, expone al sector a situaciones que consideran preocupantes.

PIDEN RESPETO A LA IDENTIDAD DEL BARRIO

Otra de las inquietudes expresadas tiene que ver con la identidad del Barrio del Calvario, reconocido por su arquitectura y su carácter histórico. Los vecinos consideran que este tipo de actividades deben tomar en cuenta a quienes habitan el lugar y no solamente la realización de espectáculos y concentraciones masivas.

“Lo único que están apoyando es hacer una cantina enorme a un barrio tan bonito e histórico”, expresó uno de los mensajes compartidos.

Asimismo, plantearon la necesidad de organizar una reunión con los habitantes para conocer su postura y determinar qué clase de actividades desean para el futuro del sector. Como alternativa, mencionaron celebraciones de carácter familiar, gastronómico, deportivo y cultural, como las que se realizan con motivo del Día de la Cruz, que, desde su punto de vista, permiten la convivencia y el aprovechamiento de los espacios públicos sin afectar de la misma manera la tranquilidad de las viviendas.

“Que sea un lugar realmente lleno de cultura, gastronomía y paz para poder vivir y descansar”, fue otra de las peticiones compartidas por los residentes, quienes señalaron que desean disfrutar de sus calles, negocios y entorno colonial sin tener que preocuparse por la basura, el ruido o las conductas que alteran la convivencia.

Para los vecinos del Barrio del Calvario, el reto no consiste únicamente en organizar eventos con gran convocatoria, sino en garantizar limpieza, seguridad y respeto a las viviendas.