Festival Revueltas 2026: Precio de boletos para Kalimba, Enjambre, Las Despechadas y Nicho Hinojosa

El próximo mes de octubre, regresará a Durango el Festival Silvestre Revueltas, que traerá tanto a la capital como a algunos municipios eventos artísticos y culturales para todo público. Luego del anuncio de la cartelera, se dio a conocer la venta de boletos para una sección VIP, aunque la mayoría de las localidades serán gratuitas.

Cartelera del Revueltas

Este pasado lunes 31 de agosto, se presentó oficialmente la cartelera de eventos que formarán parte del Festival Revueltas en su edición 2026, con la participación de artistas reconocidos a nivel nacional e internacional.

En esta ocasión, Kalimba será el encargado de abrir el Festival Revueltas, con una presentación el sábado 10 de octubre en la Plaza IV Centenario.

La actividad musical que conformará el Festival continuará con un concierto a cargo de Nicho Hinojosa, que tiene programada una presentación en el Teatro Ricardo Castro el lunes 12 de octubre.

Sin embargo, una de las presentaciones que más han generado expectativa y emoción por parte de los duranguenses es la de Enjambre, que se encargará de encender la Plaza IV Centenario el jueves 15 de octubre, para luego seguir con la puesta en escena “El Método Grönholm” en el Teatro Ricardo Castro el viernes 16.

En esta ocasión, el último concierto masivo estará a cargo de Las Despechadas, con la participación de artistas como Rocío Banquells, Prisma y Denisse de Kalafe, el sábado 17 de octubre en la Plaza IV Centenrio, para después pasar al “Revolcadero Masivo”, con más de 2 mil bailarines, el 18 de octubre en avenida 20 de Noviembre.

Venta de boletos

Aunque el Festival Revueltas busca que la mayoría de los lugares sean gratuitos, en esta ocasión se habilitó una zona preferente, con venta de boletos, para los cuatro conciertos principales del evento.

La venta de boletos para los conciertos de Kalimba, Nicho Hinojosa, Enjambre y Las Despechadas arrancó este mismo miércoles 2 de septiembre a las 11:00 horas, con diferentes precios para cada uno de los eventos.

A través de la boletera de Newticket, estos serán los precios de las entradas de cada uno de los conciertos:

Kalimba: 500 pesos.

500 pesos. Nicho Hinojosa: 300 pesos.

300 pesos. Enjambre: 900 pesos.

900 pesos. Las Despechadas: 500 pesos.

En cada concierto se maneja un solo precio de entradas, pues se trata de una única sección preferente, mientras el resto de los lugares será de acceso gratuito.