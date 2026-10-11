Festival Revueltas 2026 tendrá como invitada a nieta de José Revueltas

Como parte de las actividades del Festival Revueltas 2026, la escritora y cineasta Gilda Revueltas participará el próximo martes en un conversatorio dedicado a la vida y obra de su abuelo, el escritor duranguense José Revueltas.

La participación de Gilda Revueltas forma parte de las actividades que este año dan continuidad a la conmemoración por el 50 aniversario luctuoso de José Revueltas, fallecido en 1976.

El Festival Revueltas 2026 se desarrollará del 10 al 18 de octubre con más de 100 actividades de distintas disciplinas artísticas. En esta edición, San Luis Potosí participa como estado invitado.

El programa contempla actividades tanto en Durango capital como en distintos municipios, con propuestas relacionadas con la literatura, música, cine, artes visuales y otras expresiones culturales.

EL TRABAJO CON LOS ARCHIVOS FAMILIARES

Gilda Revueltas ha trabajado con materiales pertenecientes al archivo familiar de José Revueltas. Entre estos se encuentran registros cinematográficos realizados por el propio escritor y materiales que permanecieron durante años dentro del entorno familiar.

El documental “Revueltas Films, archivos familiares” aborda precisamente parte de este material y permite acercarse a una faceta relacionada con el interés de José Revueltas por el cine.

Además de su actividad como escritora, Gilda Revueltas ha participado en proyectos relacionados con la recuperación, investigación y difusión de materiales vinculados con la trayectoria de su abuelo.

LA ACTIVIDAD SERÁ GRATUITA

El conversatorio se realizará en el Museo de Arte Moderno “Guillermo Ceniceros” a partir del mediodía. La actividad forma parte de la programación del Festival Revueltas y está planteada como un espacio para abordar la vida y obra de José Revueltas a partir de la participación de una integrante de su familia y de la presentación del material documental.

Gilda Revueltas también participará en actividades programadas en Santiago Papasquiaro y Lerdo, como parte de la extensión del Festival Revueltas a otros municipios del estado.