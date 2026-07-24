FGR asegura más de 2 mil litros de gas LP tras cateo en Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de dos mil litros de gas licuado de petróleo durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Versalles, en la ciudad de Durango, como parte de una investigación por un presunto delito en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con la dependencia federal, la diligencia fue autorizada por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, luego de que el Agente del Ministerio Público de la Federación reuniera los elementos necesarios para solicitar la orden de cateo.

Durante la inspección, las autoridades localizaron un tanque tipo cilindro con capacidad de cinco mil litros, el cual contenía aproximadamente dos mil 250 litros de gas LP. Además, fue asegurada una bomba dispensadora conectada a dos mangueras.

En el sitio también se encontró diversa documentación relacionada con la investigación y un contenedor con capacidad para 18 litros de gas, objetos que fueron integrados a la carpeta de investigación.

Tanto el combustible como el equipo asegurado y el inmueble quedaron bajo resguardo del Ministerio Público de la Federación, autoridad que continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

El operativo fue encabezado por personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional, quienes establecieron un perímetro de seguridad durante la ejecución del cateo.

La FGR informó que las investigaciones continúan para determinar el origen del combustible asegurado y, en su caso, proceder conforme a lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.