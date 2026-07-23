FGR catea domicilio en Durango y asegura explosivo, cartuchos y presunta droga

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en un inmueble del fraccionamiento Los Cedros Residencial, en la ciudad de Durango, donde aseguró un artefacto explosivo de fabricación artesanal, cartuchos, cargadores, presunta droga y diversos objetos relacionados con una investigación federal.

La diligencia se realizó como parte de una carpeta de investigación iniciada tras una denuncia, mediante la cual se obtuvo de un juez la autorización para inspeccionar el inmueble, donde presuntamente se desarrollaban actividades ilícitas.

La información inicial fue aportada por un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quien reportó la presencia de objetos bélicos en el lugar.

Durante el cateo, los agentes de la Policía Federal Ministerial localizaron un explosivo de fabricación artesanal, 270 cartuchos de distintos calibres, diez cargadores, seis casquillos, tres ojivas, un equipo de telefonía y tres bolsas con vegetal verde y seco con características propias de la marihuana.

Asimismo, fueron aseguradas tres placas de circulación, cinco pantalones tácticos, once estructuras metálicas conocidas como "ponchallantas" o abrojos, una antena satelital, cuatro contenedores tipo tambo, una motocicleta y el propio inmueble donde se desarrolló la intervención.

La Fiscalía General de la República informó que el operativo se llevó a cabo con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral durante el cumplimiento del mandamiento judicial.

El Ministerio Público Federal continúa con la integración de la carpeta de investigación por la probable comisión de delitos relacionados con la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud.

Todos los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), que dará seguimiento a las investigaciones.