FGR decomisa vehículos blindados y más de 900 cartuchos en cateo en colonia Las Palmas, Durango

En atención a una denuncia recibida a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA), la Fiscalía General de la República (FGR) en Durango tuvo conocimiento de un inmueble ubicado en la colonia Las Palmas, Durango, en el que probablemente se cometían actos delictivos.

El agente del Ministerio Público de la Federación, por tanto, solicitó una orden de cateo y durante su ejecución aseguró cinco vehículos, tres de los cuales contaban con blindaje artesanal; 914 cartuchos útiles de diferentes calibres, un arma de fuego, un cargador, ocho cintas de eslabones, dos tubos cañón para arma larga, y 31 objetos adicionales, entre los que se encuentran estructuras de cristales reforzados de diversas dimensiones.

Como parte de las investigaciones realizadas por la probable comisión del delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la FGR también aseguró durante la inspección judicial tres estructuras metálicas con un revestimiento balístico de fabricación artesanal, ocho aros balísticos para neumáticos, 13 placas metálicas, un tanque metálico y una máquina de soldar.

El cateo fue ejecutado en coordinación con personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), instituciones que brindaron seguridad perimetral.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes