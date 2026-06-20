FGR destruye más de 35 kilos de drogas aseguradas en Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de más de 35 kilogramos de narcóticos y la destrucción de diversos objetos relacionados con expedientes del orden federal, como parte de las acciones de combate al narcotráfico en el estado de Durango.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), fueron destruidos un total de 35 kilos con 442 gramos y 200 miligramos de distintas sustancias ilícitas, entre ellas más de 28 kilos de cannabis sativa, poco más de siete kilos de clorhidrato de metanfetamina, además de clorhidrato de cocaína, Delta-9-tetrahidrocannabinol y papaver somniferum.

Asimismo, las autoridades federales destruyeron diversos objetos vinculados con las investigaciones, entre ellos mochilas tipo mariconera, un chaleco táctico, fornituras, una piernera, botas y una placa artesanal, entre otros artículos asegurados.

La diligencia de incineración fue encabezada por el Ministerio Público Federal, con el apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial y personal de la Coordinación de Servicios Periciales de la FGR.

Durante el procedimiento estuvo presente un representante del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, quien dio fe de la autenticidad, el peso y la destrucción de los narcóticos y objetos asegurados.

La incineración se realizó en las instalaciones de la Fiscalía Federal en Durango, como parte del seguimiento legal de las carpetas de investigación relacionadas con delitos contra la salud en la entidad.