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Ken Salazar

FGR indagará a Ken Salazar 

FGR indagará a Ken Salazar 

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EL UNIVERSAL
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El exembajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, incurrió en posibles irregularidades en el caso del secuestro y traslado a territorio estadounidense del capo Ismael "El Mayo" Zambada García, afirmó la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos.

En conferencia de prensa, la fiscal recordó que el 9 de agosto de 2024, el entonces embajador norteamericano sostuvo que el gobierno de su país no participó en esta operación, que no fue una aeronave estadounidense, ni su piloto, ni sus agentes o su gente en México, sino que fue una operación entre el Cártel de Sinaloa.

Pero, dijo, de confirmarse que se trató de una operación organizada y ejecutada por la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), se estaría ante graves violaciones al derecho mexicano e internacional.

"Un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales".


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Ken Salazar  estadounidense,, México,, operación, Oficina

               

                
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