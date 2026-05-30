FIBA Qatar 2027: Omar Quintero llama a 3 jugadores duranguenses para la preselección

La Selección Mexicana de basquetbol varonil ha dado un paso clave en su proceso internacional con la presentación de su preselección nacional mayor, grupo que comenzará el camino en busca de un boleto a la Copa del Mundo FIBA Qatar 2027.

El equipo, conformado por una combinación de experiencia y nuevas generaciones, iniciará su preparación con una serie de compromisos importantes que servirán como parámetro rumbo a la clasificación mundialista.

Zacatecas será sede de los primeros retos

Como parte de este proceso, el conjunto mexicano disputará dos encuentros de preparación en Zacatecas, donde se medirá ante rivales de alto nivel. El primer compromiso será el 3 de julio frente a Nicaragua, mientras que el 6 de julio enfrentará a Estados Unidos , en lo que representa una prueba exigente para evaluar el nivel competitivo del grupo.

Estos partidos no solo forman parte de la preparación, sino que también serán fundamentales para definir la base del equipo que buscará trascender en el proceso clasificatorio.

Talento duranguense presente

Dentro de la lista destacan tres jugadores duranguenses que lograron meterse en la preselección nacional: Irwin Ávalos, Andre All Wright y Always Wright, quienes tendrán la oportunidad de mostrar su nivel y pelear por un lugar en el roster definitivo.

La presencia de estos jugadores refleja el crecimiento de los hermanos Wright y la perseverancia y profesionalismo del veterano.

Un proceso con identidad y ambición

Bajo la dirección de Omar Quintero, el equipo mexicano busca consolidar un proyecto sólido que le permita competir al más alto nivel internacional. La mezcla de juventud y experiencia será clave para afrontar un camino que exige consistencia, disciplina y resultados.

Con este primer llamado, México comienza a trazar su ruta rumbo a Qatar 2027, con la ilusión de regresar a una Copa del Mundo y representar al país en el escenario más importante del basquetbol internacional.