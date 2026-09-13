México es un hermoso país rico en tradiciones y en septiembre celebramos una de las más bellas, las fiestas patrias.

El próximo martes 15 del presente mes, México conmemora el 216 aniversario del inicio de la independencia, esta es una fecha muy importante dentro de nuestro calendario, es la noche del 15 de septiembre en que el cura Hidalgo anunció esta lucha convocando a los mexicanos con el grito de “LIBERTAD Y JUSTICIA”, en el pueblo de Dolores Hidalgo, Gto. Esta lucha por el logro de la libertad para los mexicanos la debemos a nuestros héroes que hicieron este movimiento encabezado por el padre de la Patria el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, Don José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende y otros valientes más de esta Independencia. México, esta bella tierra que nos vio nacer es un país lleno de historia, tradiciones, belleza, valores con un mosaico de culturas y gente hermosa.

Es el 15 de septiembre una fecha única para todos los mexicanos que sentimos este orgullo por nuestra patria, es también esta noche una fecha propicia para recordar nuestras raíces y evocar a los héroes que nos dieron con su vida patria y libertad y que lucharon contra un gobierno extranjero que tenía sumido en la opresión a todos los mexicanos en su propia tierra, pues había muchísima desigualdad política, social y económica y se sublevaron exigiendo libertad y justicia para los mexicanos y la salida del mal gobierno.

Durante los festejos conmemorativos a las fiestas patrias, en la que por muchos años se ha vivido esta tradición en la que los mexicanos portamos con orgullo, nuestros atuendos como falda, rebozo, sarape y sombrero, prendas únicas y muy mexicanas, y que decir de saborear nuestros exquisitos platillos como el mole, chiles en nogada, enchiladas, pozole, tamales y demás platillos de nuestra cocina mexicana, los deliciosos postres y dulces tradicionales como el de calabaza, de camote, de coco, manzanas “chapeteadas”, ates de guayaba y membrillo, sin olvidarnos también de los elotes, todo acompañado de bebidas muy nuestras como las aguas frescas de limón, horchata, y Jamaica que simbolizan los colores patrios verde blanco y rojo, y también las bebidas nacionales como el tequila, mezcal, tepache y la inigualable cerveza, y un sinfín de manjares y dignos de un buen comensal, todo en un ambiente de armonía, pues bien yo invito a todos mis amables lectores a que no se pierda esta hermosa tradición y vivámosla, si les es posible arreglando el frente de nuestra casa con motivos patrios para tener presente estos tradicionales festejos patrios.

Hoy México reclama de sus hijos ser más participativos para defender con orgullo nuestros ideales y colocar a esta bendita tierra en lo más alto del mundo; ya no es cuestión de querer, es un deber cívico superarnos día a día para hacer de nuestro país el más grandioso pues contamos con todos los elementos para hacerlo posible… es cuestión de decisión EMPECEMOS por el bien de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos como una continuidad a la gesta heroica del inicio de nuestra independencia, porque México es mucho más que seis letras, México lo es todo para los mexicanos y por él, todos vamos a luchar.

México a pesar de sus limitaciones, especialmente económicas, y su diversa ideología política es un país único hermoso lleno de una riqueza cultural, de historia y sobre todo su preciosa gente que lo hace sin igual… México reclama un cambio de actitud, un México libre y con tradiciones, de no hacerlo estaremos perdiendo nuestra esencia de identidad ante el mundo y nuestra historia.

Hoy vivimos en libertad, libertad para transitar sin límites por todo el país, libertad de expresión, libertad de religión, libertad para manifestarnos públicamente y de manera pacífica y muchas otras libertades de las que hoy los mexicanos gozamos y que son un privilegio aún no valorado por muchos. Vivamos estas tradiciones en sociedad y especialmente en familia para que prevalezcan en esta hermosa tierra llena de tradiciones. Y QUE VIVA MÉXICO.

INUNDACIÓN DE 1968

Cambiando de tema y a propósito con esta fecha, pero de hace 58 años quiero que los habitantes de esta preciosa y productiva Comarca Lagunera de los estados de Coahuila y Durango recordemos lo acontecido aquella noche del 15 de septiembre de 1968. Eran los inicios de septiembre y concretamente el 13 de ese mes la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) dio la señal de alerta de que las presas de la Región Lagunera Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco estaban teniendo un ingreso de agua sorprendente y que la región se encontraba ante la posibilidad de una extraordinaria avenida del Rio Nazas. Como así fue.

Fue la noche del 15 de septiembre en que toda la región se alarmo y de las fiestas patrias y de la feria en Torreón nadie se acordó, los noticieros avisaron de esta inminente avenida y las autoridades veían muy critica la situación y como pudieron movilizaron gente y los aviones sobrevolaban a la Región Lagunera y se ordenó evacuar poblados y colonias.

Fue en esa noche del 15 de septiembre que quedo marcada en la memoria de los laguneros y que paso a la historia por las pérdidas tan devastadoras que ocasiono esta gran inundación. Hoy a 58 años de estos acontecimientos son también una lección y una gran experiencia para autoridades y ciudadanos porque lamentables hechos como este, nos enseñan a ser más previsores, organizados, y comunicativos; y que pueden también aplicarse en nuestra vida personal.

Antes de finalizar les recomiendo conocer más de este hecho a través del corrido titulado “Estragos de la Inundación” cuyo autor fue el Señor Andrés Lomas Lazcano (Q.E.P.D.) quien retrata fielmente lo ocurrido en aquellas Fiestas Patrias de 1968. Y como siempre al finalizar un pensamiento alusivo a la Independencia.

“Morir es nada cuando por la patria se muere.” José María Morelos y Pavón

SEPTIEMBRE MES PATRIO

COMUNICAR ES SERVIR

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