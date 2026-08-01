FIFA liquida el proyecto Forward Enterprise: así reaccionó la FMF ante el fin del plan

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) dio por concluido el expediente del proyecto FIFA Forward Enterprise, tras la determinación oficial de la FIFA de retirar definitivamente la controvertida propuesta comercial. La resolución fue notificada formalmente por el presidente del organismo internacional, Gianni Infantino, a las 211 asociaciones miembro, cerrando así un intenso capítulo de fricciones en la cúpula del balompié mundial.

¿Qué es el FIFA Forward Enterprise?

El plan FIFA Forward Enterprise fue concebido para reestructurar la explotación comercial de los activos de la FIFA, abriendo la posibilidad de incorporar capitales privados en torneos clave como la Copa del Mundo. Aunque la matriz justificó el modelo como un mecanismo para incrementar los fondos de desarrollo global, severas críticas denunciaron una encubierta privatización de los derechos comerciales del fútbol.

Cuando la iniciativa se anunció formalmente a finales de julio, la FMF adoptó una posición de prudente reserva. Mientras otras federaciones reaccionaron con rechazos inmediatos, el organismo mexicano informó que iniciaría un análisis técnico interno para estudiar la viabilidad del esquema y ponderar su impacto real en la captación de recursos para el desarrollo nacional antes de emitir su postura.

Le dan la espalda a Gianni Infantino

En la fase previa a la cancelación, la tensión política aumentó sensiblemente debido al boicot encabezado por confederaciones de peso como UEFA, Conmebol y Concacaf. Pese al cerco diplomático, la dirigencia mexicana sostuvo que agotaría de forma meticulosa la revisión de la documentación oficial enviada por la FIFA para fundamentar su voto final sin precipitarse.

El desenlace se precipitó cuando Gianni Infantino reconoció que el proyecto había generado divisiones irrecuperables entre los entes rectores. Con el aviso de retiro en mano, la FMF dio carpetazo definitivo al asunto, dejando sin materia las mesas de evaluación técnica previamente establecidas y dando por concluidas todas las gestiones asociadas a este modelo comercial.

La Federación Mexicana rompe el silencio

A través de su postura final, la institución mexicana celebró que la FIFA priorizara la unidad del fútbol mundial sobre aspiraciones financieras divididas. La federación concluyó que alinearse con la armonía entre las confederaciones resulta prioritario, cerrando así un proceso donde su cautela inicial culminó respaldando la cohesión e integridad institucional del balompié global.