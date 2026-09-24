Filme mexicano 'Campeón Gabacho' de Jonás Cuarón llegará a cines

La migración, el boxeo y el humor se cruzan en “Campeón Gabacho”, la nueva película de Jonás Cuarón que llegará a los cines de México el próximo mes de la mano de Cinépolis.

Inspirada en la novela de Aura Xilonen, la cinta apuesta por una mirada poco convencional sobre el sueño americano, siguiendo el recorrido de un joven mexicano que convierte la adversidad en una oportunidad para abrirse paso en una ciudad desconocida.

Con un tono que mezcla comedia, emoción y crítica social, la historia acompaña a Liborio (Juan Daniel García Treviño), un migrante entrañable y pícaro que cruza el Río Bravo en busca de un futuro mejor.

Su llegada a un barrio latino de Nueva York marcará el inicio de una transformación que lo llevará a enfrentar prejuicios, derribar barreras culturales y descubrir que sus puños, sus palabras y su corazón pueden convertirlo en un héroe inesperado.

Tras su estreno mundial en SXSW 2026, donde obtuvo el Premio del Público en la categoría Narrative Spotlight, Campeón Gabacho fue seleccionada para presentarse en Biarritz, Beyond Fest, el AFI Latin American Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Busan.