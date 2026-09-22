Filmoteca cerrará el ciclo ‘2 películas, 2 grandes’ este jueves | Horarios

La colaboración entre Roberto Gavaldón y José Revueltas llegará a su cierre este jueves con la proyección gratuita de “En la palma de tu mano” (1951), la película que pondrá punto final al ciclo “2 películas, 2 grandes del cine mexicano: Gavaldón y Revueltas”, que desde la semana pasado inició en la Filmoteca de la UJED.

El ciclo comenzó el jueves pasado con “La diosa arrodillada” (1947), el clásico protagonizado por María Félix y Arturo de Córdova que marcó una de las colaboraciones más recordadas entre ambos creadores. Ahora, el cierre apuesta por otra de las obras más celebradas del dúo, una historia que consolidó la fuerza narrativa del director y la profundidad literaria del escritor.

CINE NEGRO MEXICANO

Dirigida por Roberto Gavaldón, con guion de José Revueltas y adaptación de Luis Spota, “En la palma de tu mano” es considerada una de las piezas esenciales del cine negro mexicano. La película, de 90 minutos de duración, mezcla suspenso, melodrama e intriga criminal para construir un relato donde el engaño y la ambición terminan por dominar el destino de sus personajes.

La historia sigue a Karin, una adivina propietaria de una tienda de ocultismo que utiliza sus conocimientos para ayudar a Jaime, su esposo, un supuesto experto en hipnotismo y lectura de manos que en realidad vive de estafar a sus clientes. Conforme ambos profundizan en sus engaños, quedan atrapados en una red de deseo, crimen y secretos que convierte a la cinta en un retrato de personajes moralmente complejos.

LA ÚLTIMA FUNCIÓN DEL CICLO

La proyección representa el cierre de un recorrido por dos títulos que reflejan la riqueza creativa de Gavaldón y Revueltas, cuya colaboración dejó una huella decisiva en la cinematografía nacional.