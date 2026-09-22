Kiosko

FILMOTECA UJED

Filmoteca cerrará el ciclo ‘2 películas, 2 grandes’ este jueves | Horarios

El cierre apuesta por otra de las obras más celebradas del dúo.

Filmoteca cerrará el ciclo ‘2 películas, 2 grandes’ este jueves | Horarios

Filmoteca cerrará el ciclo ‘2 películas, 2 grandes’ este jueves | Horarios

DANIELA ALMAGUER
Agrega a El Siglo de Durango en Google

La colaboración entre Roberto Gavaldón y José Revueltas llegará a su cierre este jueves con la proyección gratuita de “En la palma de tu mano” (1951), la película que pondrá punto final al ciclo “2 películas, 2 grandes del cine mexicano: Gavaldón y Revueltas”, que desde la semana pasado inició en la Filmoteca de la UJED.

El ciclo comenzó el jueves pasado con “La diosa arrodillada” (1947), el clásico protagonizado por María Félix y Arturo de Córdova que marcó una de las colaboraciones más recordadas entre ambos creadores. Ahora, el cierre apuesta por otra de las obras más celebradas del dúo, una historia que consolidó la fuerza narrativa del director y la profundidad literaria del escritor.

CINE NEGRO MEXICANO

Dirigida por Roberto Gavaldón, con guion de José Revueltas y adaptación de Luis Spota, “En la palma de tu mano” es considerada una de las piezas esenciales del cine negro mexicano. La película, de 90 minutos de duración, mezcla suspenso, melodrama e intriga criminal para construir un relato donde el engaño y la ambición terminan por dominar el destino de sus personajes.

La historia sigue a Karin, una adivina propietaria de una tienda de ocultismo que utiliza sus conocimientos para ayudar a Jaime, su esposo, un supuesto experto en hipnotismo y lectura de manos que en realidad vive de estafar a sus clientes. Conforme ambos profundizan en sus engaños, quedan atrapados en una red de deseo, crimen y secretos que convierte a la cinta en un retrato de personajes moralmente complejos.



LA ÚLTIMA FUNCIÓN DEL CICLO


La proyección representa el cierre de un recorrido por dos títulos que reflejan la riqueza creativa de Gavaldón y Revueltas, cuya colaboración dejó una huella decisiva en la cinematografía nacional.


La función será este jueves a las 19:00 horas, en el Museo Regional Ángel Rodríguez Solórzano, conocido como Museo del Aguacate, como la última cita de una dupla dedicada a dos figuras fundamentales de la Época de Oro del cine mexicano. La entrada será gratuita.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: FILMOTECA UJED jueves, cierre, Gavaldón, cine

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Kiosko
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas