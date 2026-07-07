Filmoteca concluirá la 79 Muestra Internacional de Cine con película alemana | Horario

La 79 Muestra Internacional de Cine concluirá su recorrido en Durango con la proyección de “Expulsado del paraíso”, la más reciente película del reconocido cineasta alemán de ascendencia turca Fatih Akin, una obra que invita a reflexionar sobre la identidad, la memoria y las profundas transformaciones sociales que dejó el final de la Segunda Guerra Mundial.

La historia se sitúa a finales de 1945 en la remota isla alemana de Amrum , un territorio habitado por balleneros y cazadores de focas que parece vivir aislado de los estragos del conflicto bélico.

¿POR QUÉ VERLA?

En ese contexto se desarrolla la vida de Nanning, un niño que se encuentra al borde de la adolescencia y que ha asumido la responsabilidad de cuidar a su madre, una ferviente simpatizante del régimen nazi que acaba de dar a luz.

Con una duración de 93 minutos, “Expulsado del paraíso” se presenta como un relato de formación donde el amor, la generosidad y la búsqueda de la propia identidad se convierten en los motores que impulsan a Nanning a encontrar su lugar en un país que atraviesa una profunda transformación histórica.