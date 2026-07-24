Filmoteca de la UJED anuncia ciclo de cine bélico: estas serán las funciones

La Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), pondrá en marcha un nuevo ciclo de proyecciones cinematográficas dedicado al cine bélico, una selección de películas consideradas referentes del género que serán exhibidas de manera gratuita en el Museo Regional “El Aguacate”.

El ciclo comenzará el 30 de julio con “El gran escape” (1963), dirigida por John Sturges y protagonizada por Steve McQueen, James Garner y Charles Bronson. La historia narra el ingenioso plan de un grupo de prisioneros de guerra aliados para escapar de un campo alemán durante la Segunda Guerra Mundial, en una de las películas más emblemáticas del género.

La segunda función será el 6 de agosto con “La gran ilusión” (1937), del director francés Jean Renoir. Considerada una de las obras maestras del cine, la cinta sigue a varios oficiales franceses capturados durante la Primera Guerra Mundial, explorando temas como la amistad, las diferencias sociales y el impacto de la guerra en la condición humana.

El 13 de agosto se proyectará “Senderos de gloria” (1957), dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Kirk Douglas. Ambientada en la Primera Guerra Mundial, la película muestra el juicio militar contra tres soldados franceses acusados de cobardía tras una misión imposible, convirtiéndose en una crítica al autoritarismo y a los excesos del mando militar.

Más proyecciones

La programación continuará el 20 de agosto con “Gallipoli” (1981), dirigida por Peter Weir y protagonizada por Mel Gibson. El filme relata la historia de dos jóvenes australianos que se enlistan para combatir en la campaña de Gallípoli durante la Primera Guerra Mundial, retratando cómo el conflicto transforma sus vidas y pone a prueba su amistad.

El ciclo concluirá el 27 de agosto con “La batalla de Argel” (1966), dirigida por Gillo Pontecorvo. La película recrea los enfrentamientos entre el movimiento independentista argelino y las fuerzas coloniales francesas durante la Guerra de Independencia de Argelia, ofreciendo una mirada realista sobre la lucha política y los métodos utilizados por ambos bandos.