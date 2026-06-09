Filmoteca de la UJED concluye 'Cine y fútbol' con 'México 71', ¿Cuándo termina?

La Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) concluirá el ciclo “Cine y fútbol: una mirada diferente”, una propuesta cinematográfica que formó parte del circuito nacional de exhibición impulsado por la Cineteca Nacional con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Durante varios días, la Filmoteca se sumó a esta iniciativa que recorre distintas ciudades del país a lo largo de junio y julio, ofreciendo una selección de películas que exploran el fenómeno futbolístico desde perspectivas sociales, culturales e históricas, más allá de la competencia deportiva.

La muestra buscó acercar al público a historias donde el balón funciona como punto de partida para reflexionar sobre temas como la identidad, la memoria colectiva, los sueños, las desigualdades y los procesos de transformación social. A través de documentales y obras de ficción, los espectadores pudieron conocer relatos que retratan al futbol como un espacio de encuentro comunitario, pasión y cambio cultural.

Uno de los aspectos más relevantes de la programación fue la atención dedicada al futbol femenil en América Latina, recuperando historias que durante décadas permanecieron fuera de los reflectores y que hoy son reconocidas como parte fundamental de la memoria deportiva de la región.

CIERRE

El ciclo llegará a su fin este miércoles con la exhibición del documental “México 71”, producción que relata la hazaña histórica de la selección argentina de fútbol femenino en el mundial de 1971, considerado uno de los torneos más importantes en la historia temprana del fútbol practicado por mujeres.

La función se realizará a las 19:00 horas en la Filmoteca de la UJED, ubicada al interior del Museo Regional Ángel Rodríguez Solórzano, mejor conocido como Museo del Aguacate. La entrada será libre para todo el público.