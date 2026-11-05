Filmoteca de la UJED inicia ciclo de cine italiano | Programa

El cine italiano ha dejado una huella fundamental en la historia de la cinematografía mundial. Sus grandes directores, intérpretes y movimientos artísticos han influido en generaciones de realizadores y espectadores, con películas que han trascendido épocas y fronteras por sus propuestas narrativas, estéticas y sociales.

Con figuras como Federico Fellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, Ettore Scola, Pier Paolo Pasolini y Bernardo Bertolucci, Italia construyó una tradición cinematográfica reconocida por explorar las emociones humanas, los conflictos sociales y las transformaciones de su tiempo.

A este legado se suma el talento de intérpretes como Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Gina Lollobrigida, Vittorio Gassman, Anna Magnani y Gian Maria Volontè, quienes dieron vida a personajes que permanecen en la memoria colectiva de los amantes del séptimo arte.

Como parte de su programación cultural, la Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) presenta un ciclo dedicado precisamente a los clásicos del cine italiano, con una selección realizada por el maestro Juan Antonio de la Riva.

La propuesta reúne cuatro películas de distintas épocas y estilos, que permitirán acercarse a una cinematografía que ha sabido retratar desde las contradicciones sociales hasta las relaciones humanas.

Este jueves iniciarán las proyecciones con “Dos Mujeres” de Vittorio De Sica y protagonizada por Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo y Eleonora Brown, un filme ambientado en la Italia de 1943.

Las funciones continuarán con un acceso libre y tendrán como sede el Museo Regional de Durango “El Aguacate”, con proyecciones programadas a las 19:00 horas.

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE, “IL SORPASSO”

El segundo encuentro será con “Il sorpasso” (1962), de Dino Risi, protagonizada por Vittorio Gassman y Jean-Louis Trintignant.

La película presenta a Bruno Cortona, un hombre extrovertido y amante de las aventuras, que conoce casualmente a Roberto, un estudiante tímido al que convence de acompañarlo durante un día de vacaciones. Lo que comienza como un recorrido espontáneo se convierte en un encuentro entre dos personalidades opuestas. Su duración es de 105 minutos.

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE, “LA PRIMERA NOCHE DE LA QUIETUD”

La tercera función presentará “La primera noche de la quietud” (1972), dirigida por Valerio Zurlini y protagonizada por Alain Delon, Sonia Petrovna y Giancarlo Giannini. La trama sigue a Daniel, quien llega a un instituto de enseñanza media para trabajar durante tres meses como profesor de literatura.

Durante su estancia conoce a Vanina, una joven alumna que despierta su interés desde el primer momento. El filme tiene una duración de 107 minutos.

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE, “SEDUCCIÓN Y ABANDONO”

El ciclo concluirá con “Seducción y abandono” (1964), de Pietro Germi, con las actuaciones de Stefania Sandrelli, Saro Urzì y Lando Buzzanca. Ambientada en un pueblo de Sicilia, la historia aborda un conflicto familiar y social cuando una joven de 16 años queda embarazada de Peppino, el novio de su hermana Matilde.

La situación provoca tensiones y expone las convenciones sociales de la época. La película tiene una duración de 113 minutos.