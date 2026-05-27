Filmoteca de la UJED: termina ciclo 'El cine en su espejo' con exhibición de 'Splendor'

La Filmoteca de la Universidad Juárez (UJED), concluirá mañana con el ciclo “El cine en su espejo”, una exhibición de diversos filmes que arrancó desde inicios de mes, con grandes propuestas cinematográficas, completamente gratuitas y dirigidas a todos los amantes del séptimo arte.

Para este jueves, el recinto proyectará “Splendor”, película italiana del director Ettore Scola, lanzada en 1989.

La cinta presenta Giordano, el propietario de la sala de cine “Splendor”, situada en un pueblecito de los alrededores de Roma. Lo llevan él, su mujer, la cajera y el proyeccionista. La vida de Giordano ha estado siempre vinculada al cine. Sin embargo, mientras que en el pasado el negocio conoció momentos de gloria y esplendor, ahora, en cambio, la gente ha dejado de ir al cine, por lo que la situación económica de Giordano se ha vuelto muy precaria.

La cinta que cerrará oficialmente este ciclo, se proyectará solo este jueves a las 19:00 horas, con entrada gratuita para todo público.

La Filmoteca de la UJED se encuentra al interior del Museo Regional, mejor conocido como “El Aguacate”, ubicado en calle Victoria, esquina con Aquiles Serdán, en la zona centro de la capital de Durango.