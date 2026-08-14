Filmoteca proyectará filme a beneficio de madres buscadoras; ¿cuándo y a qué hora?

La Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) se sumará a una causa de profundo sentido social con la proyección del documental “Breaking la vida”, una función especial cuyo costo de entrada será destinado en beneficio de colectivos de madres buscadoras.

La iniciativa forma parte de una gira impulsada por el director Abraham Escobedo Salas , quien ha llevado la película a distintos estados del país con el propósito de generar apoyo y visibilizar la labor de quienes buscan a familiares desaparecidos.

Más allá de la exhibición cinematográfica, la actividad busca convertirse en un espacio de solidaridad y reflexión. En un contexto donde miles de familias continúan enfrentando la incertidumbre de la desaparición de sus seres queridos, este tipo de funciones representan una forma de respaldo ciudadano hacia los colectivos que, desde hace años, realizan búsquedas, acompañamiento y acciones de memoria en distintas regiones de México.

CINE Y COMPROMISO SOCIAL

La propuesta del realizador mexicano ha encontrado eco en diversos espacios culturales del país, donde el cine funciona como una herramienta para reunir a las comunidades alrededor de causas que demandan atención y sensibilidad.

En este marco se presenta “Breaking la vida” (México, 2022), documental que sigue durante ocho años la historia de seis jóvenes bailarines de hip hop provenientes de distintos contextos sociales. Unidos por la amistad y la pasión por la cultura urbana, los protagonistas atraviesan experiencias marcadas por el amor, la paternidad, los desafíos personales y la búsqueda de un lugar dentro de la escena profesional del baile, en un recorrido que explora la construcción de la identidad y el tránsito hacia la vida adulta.