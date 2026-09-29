Filmoteca proyectará la película el jueves 'El tambor de hojalata'

La Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) iniciará con el ciclo de cine “La infancia feroz” con la proyección de “El tambor de hojalata”, una de las películas más reconocidas del director alemán Volker Schlöndorff. Estrenada en 1979 y basada en la novela homónima de Günter Grass, la cinta combina drama, elementos fantásticos y una mirada crítica a la sociedad alemana de la época.

La historia sigue a Oskar Matzerath, un niño que, al cumplir tres años, decide dejar de crecer como una forma de rebelarse contra el mundo de los adultos que lo rodea. A partir de entonces, permanece físicamente como un niño mientras observa los cambios políticos y sociales que atraviesan Danzig y posteriormente la Alemania marcada por el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Su inseparable tambor de hojalata se convierte en una herramienta de expresión y protesta frente a aquello que ocurre a su alrededor.

La película, considerada una pieza importante del Nuevo Cine Alemán, obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1979 y el Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1980, reconocimientos que contribuyeron a consolidarla como una de las adaptaciones cinematográficas más destacadas de la literatura de Günter Grass.

La función será el próximo jueves a las 19:00 horas con entrada gratuita en la Filmoteca de la UJED, ubicada al interior del Museo “El Aguacate”, en calle Victoria esquina con Aquiles Serdán, en la Zona Centro de Durango.