Filmoteca UJED proyectará el clásico 'Barrio chino' como parte de su ciclo de cine negro

La Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) llevará a cabo la proyección de la película Barrio chino (Chinatown), como parte de su ciclo "Cine negro a colores", una iniciativa que busca acercar al público a algunas de las obras más representativas del género.

La función se realizará el próximo jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Museo Regional Ángel Rodríguez Solórzano , mejor conocido como el Museo del Aguacate UJED. La entrada será completamente gratuita, por lo que la invitación está abierta tanto para estudiantes como para la comunidad en general.

Un clásico imprescindible del cine estadounidense

Estrenada en 1974 y dirigida por Roman Polanski, Barrio chino es considerada una de las películas más influyentes de la historia del cine. La cinta está protagonizada por Jack Nicholson y Faye Dunaway, quienes dan vida a una historia de misterio, corrupción y secretos que se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles durante la década de 1930.

La trama sigue al detective privado Jake Gittes, quien es contratado para investigar un supuesto caso de infidelidad . Sin embargo, conforme avanza en sus pesquisas, descubre una compleja red de intereses políticos, manipulación y conflictos relacionados con el control del agua en California.

A lo largo de los años, la película se ha convertido en una referencia obligada para los aficionados al género policiaco y de suspenso, gracias a su narrativa envolvente, personajes memorables y uno de los desenlaces más impactantes del cine contemporáneo.

El cine clásico para el público

La proyección forma parte de un ciclo dedicado a explorar la evolución del cine negro a través de distintas épocas y estilos cinematográficos. Durante junio, la Filmoteca UJED ha presentado títulos emblemáticos que muestran cómo este género trascendió el blanco y negro para encontrar nuevas formas de expresión visual y narrativa.

Con una duración de 131 minutos, Barrio chino representa una de las funciones más esperadas del programa, al tratarse de una obra ampliamente reconocida por críticos y cineastas alrededor del mundo.