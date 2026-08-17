Filtran llamada al 911 por la muerte de la actriz Hayden Panettiere: esto reportaron | AUDIO

La muerte de la actriz Hayden Panettiere continúa generando nuevas revelaciones en las últimas horas, luego de que se filtrara el audio de la llamada realizada al número de emergencias 911, en el que se solicitó ayuda para una mujer que se encontraba inconsciente dentro de una residencia en Greenville, Carolina del Sur.

El material fue obtenido y difundido por medios estadounidense, entre ellos TMZ, que reportó que la llamada fue realizada el domingo 16 de agosto alrededor de las 13:51 horas, después de que una persona que se encontraba en el domicilio hallara a la actriz sin respuesta.

De acuerdo con la información publicada por TMZ, el despacho de emergencia recibió el reporte de una mujer en “paro cardíaco” y posteriormente los equipos de respuesta fueron enviado al lugar para realizar maniobras de reanimación.

¿Qué se escucha en la llamada al 911?

Según los datos dados a conocer por TMZ, la comunicación permitió conocer algunos destalles de los momentos previos a la muerte de la actriz, quien tenía 36 años y se encontraba a pocos días de cumplir 37.

La persona que realizó el reporte pidió asistencia para una mujer que se encontraba inconsciente y atravesaba un paro cardíaco.

En la llamada de despacho también se hizo referencia a una posible sobredosis, aunque esta información corresponde a lo reportado durante la emergencia y no constituye la causa oficial de muerte.

El audio fue difundido después de que el medio Page Six informara inicialmente sobre la asistencia de la llamada. TMZ señaló que obtuvo el registro de despacho en el que se escucha a los servicios de emergencia movilizar a paramédicos para atender a una persona que habría sufrido una sobredosis.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que una sobredosis haya provocado el fallecimiento de Panettiere. La causa permanece pendiente de los estudios correspondientes.

Paramédicos intentaron reanimar a Hayden

Tras recibir la llamada, elementos de la policía y personal de los servicios médicos de emergencia se trasladaron hasta la residencia en Greenville.

De acuerdo con TMZ, los paramédicos encontraron a Panettiere sin respuesta y comenzaron las maniobras para intentar salvarle la vida.

Entre los procedimientos realizados estuvieron la reanimación cardiopulmonar (RCP), compresiones torácicas y soporte vital cardíaco avanzado.

Este último procedimiento puede incluir medicamentos, asistencia para mantener abiertas las vías respiratorias y monitoreo del ritmo cardíaco, dependiendo de las condiciones del paciente.

Sin embargo, los esfuerzos de los equipos de emergencia no lograron reanimar a la actriz, quien fue declarada muerta a las 14:32 horas, aproximadamente 41 minutos después del llamado al 911.

La información señala que una persona cercana a la actriz fue quien solicitó la ayuda, aunque no se ha confirmado quién realizó exactamente la llamada.

Investigan fallecimiento

La policía de Greenville señaló que, durante la primera revisión de la escena, no se encontraron indicios de violencia o de una situación criminal, por lo que el caso no ha sido considerado sospechoso hasta ahora.

La oficina del forense del condado de Greenville quedó a cargo de los estudios para determinar la causa de muerte.

TMZ informó también que en la autopsia no se encontraron señales de trauma que hubieran contribuido al fallecimiento, aunque la causa oficial continúa pendiente de investigaciones.