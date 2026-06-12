Fin de semana con calor INTENSO en México: ¿qué estados tendrán más de 45 grados centígrados?

Aunque la temporada de lluvias persiste en México, las altas temperaturas también siguen afectando a gran parte del país, y este fin de semana algunos estados vivirán condiciones extremas, con temperaturas que incluso podrían superar los 45 grados centígrados. ¿Qué entidades vivirán estas condiciones?

Mientras algunos estados enfrentarán lluvias intensas e incluso posibles granizadas, otros mantendrán un ambiente de muy caluroso a extremo debido a la persistencia de la onda de calor y al ingreso de aire cálido en el norte y noroeste del territorio nacional.

¿Qué estados rebasarán los 45 grados?

Para este viernes 12 de junio, el SMN prevé temperaturas máximas superiores a los 45 grados en zonas del noreste de Baja California y en regiones del noroeste, oeste y centro de Sonora.

Además, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa alcanzarán valores de entre 40 y 45 grados centígrados, mientras que otras entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Baja California Sur registrarán máximas de entre 35 y 40 grados.

La onda de calor continuará en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, además de comenzar en el noreste de Baja California.

El sábado aumentará el calor

Para el sábado 13 de junio, las condiciones extremas se mantendrán y se extenderán a más zonas.

El pronóstico indica temperaturas superiores a los 45 grados en Baja California, Sonora y el norte de Sinaloa. En tanto, Chihuahua, Coahuila y Durango seguirán con valores de entre 40 y 45 grados.

Asimismo, persistirá el ambiente muy caluroso en gran parte del norte y noroeste del país, además de la península de Yucatán.

El domingo seguirá la onda de calor

Hacia el domingo 14 de junio, el intenso calor continuará afectando al país.

Baja California y Sonora volverán a presentar temperaturas superiores a los 45 grados, mientras que Chihuahua, Coahuila, Durango y el norte de Sinaloa alcanzarán máximas de entre 40 y 45 grados.

En estados como Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero se prevén temperaturas de entre 35 y 40 grados.

También habrá lluvias intensas

A pesar de las altas temperaturas, el fin de semana estará acompañado por lluvias fuertes a intensas en distintas regiones del país.

La interacción de la onda tropical número 6 con una zona de baja presión con potencial ciclónico favorecerá precipitaciones abundantes en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán.

Entre viernes y domingo se pronostican lluvias intensas en estados como Veracruz, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Chiapas y Sonora, mientras que entidades como Durango, Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Estado de México y Guanajuato también podrían registrar lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.