Fin de semana con lloviznas en gran parte de Durango: pronóstico para el sábado 30 de mayo

Para este fin de semana se prevé la posibilidad de lloviznas en gran parte del estado de Durango, acompañadas de vientos moderados con rachas que no superarían los 30 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, existe probabilidad de precipitaciones ligeras para este sábado en la mayoría de los municipios de la entidad. Las únicas excepciones serían Tamazula, Guanaceví y San Bernardo, donde no se contempla la presencia de lluvias.

En el resto del estado se esperan lloviznas dispersas, principalmente durante la tarde y noche del sábado.

A pesar de la posibilidad de precipitaciones, continuarán registrándose temperaturas elevadas en algunas regiones. Los municipios de Tamazula, Mapimí, Tlahualilo, Gómez Palacio y Lerdo podrían alcanzar valores cercanos a los 40 grados centígrados.

Para la ciudad de Durango se pronostica un día con nubosidad parcial y predominio de condiciones soleadas. Sin embargo, existe una ligera probabilidad de lluvia durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados centígrados por la mañana, 33 grados por la tarde y 23 grados durante la noche, lo que podría convertirla en una de las noches más cálidas de la temporada.

Durante la mañana de este viernes, únicamente la comunidad de La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, registró temperaturas bajo cero, con una mínima de menos 4.5 grados centígrados. En San Bernardo se reportaron cuatro grados positivos.

Las temperaturas mínimas en otros municipios fueron de 11 grados en Santiago Papasquiaro y Tepehuanes; 12 grados en Hidalgo; 13 en Súchil; 14 en Vicente Guerrero y Poanas; 14.5 grados en la ciudad de Durango; y 16 grados en Guadalupe Victoria y Canatlán.

En cuanto a las temperaturas máximas registradas durante la jornada, Santiago Papasquiaro alcanzó los 40 grados centígrados; Tamazula, 39.5; Cuencamé, 38; e Indé, Lerdo y Ocampo, 36 grados. La ciudad de Durango reportó una máxima de 34.9 grados, mientras que Súchil alcanzó los 34 grados centígrados.