Fin de semana con lluvias muy intensas en México, ¿llegarán a Durango?

A pesar de que ya han transcurrido varios meses con lluvias en varios estados de México, apenas comienza la temporada más lluviosa del año, por lo que se prevé que en próximas semanas estas condiciones se intensifiquen en parte del país. ¿Qué estados esperan precipitaciones intensas este fin de semana? Y, ¿estas condiciones afectarán a Durango?

Desde el pasado mes de mayo, inició de manera oficial la temporada de lluvia en México, de acuerdo con lo que había informado desde antes la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sin embargo, durante la temporada de verano las lluvias suelen intensificarse de manera considerable en varias zonas del país, por el paso de diversos sistemas meteorológicos como el monzón mexicano y la llegada de algunos ciclones tropicales tanto al océano Pacífico como al Atlántico.

¿Qué dice el SMN?

De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano se encuentra presente enterritorio nacional, generando un incremento en la frecuencia y la intensidad de las lluvias en algunos estados.

Además, otros sistemas como el paso de ondas tropicales, actualmente con la presencia de la 26 y 27 cerca de terrtorio mexicano, así como de canales de baja presión y circulaciones ciclónicas en altura, son otros factores que han propiciado las lluvias en gran parte del país.

Fin de semana con lluvias intensas

Debido al paso de algunos de los sistemas antes mencionados, se espera que este fin de semana se registren lluvias muy intensas en algunas zonas de México.

Para este sábado 15 de agosto, se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el estado de Oaxaca.

Sin embargo, no es la única entidad que tendrá precipitaciones de consideración, pues se esperan también lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Chiapas.

Para el domingo 16 de agosto, el pronóstico de lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros estará presente en dos municipios: Jalisco y Guerrero.

Además, con pronóstico de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, estarán los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

¿Cómo será el clima en Durango?

A pesar de que en Durango no se prevén las lluvias más intensas de este fin de semana, sí existe el pronóstico de precipitaciones de consideración.

Para el sábado 15 y domingo 16 de agosto, el estado prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, principalmente en las zonas noroeste y oeste de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, estas condiciones prevalecerán por lo menos hasta el martes 18 de agosto, por lo que se sugiere a los duranguenses tomar las precauciones debidas.