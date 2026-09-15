Final del Campeones Cup 2026: ¿a qué hora y por dónde ver el Inter Miami vs Cruz Azul?

Inter Miami y Cruz Azul se enfrentarán este miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium de Miami, en la edición 2026 de la Campeones Cup, torneo que reúne al vigente campeón de la MLS con el representante campeón de la Liga MX.

Inter Miami llega con presión y nuevo entrenador

El conjunto de Florida no atraviesa su mejor momento en la MLS. Inter Miami acumula una racha irregular y viene de igualar 2-2 frente a Nashville, resultado con el que llegó a tres partidos consecutivos sin victoria.

A ello se suma un cambio reciente en el banquillo, pues este martes fue anunciado Cristian “Kily” González como nuevo entrenador del club , tomando el lugar que había ocupado de manera interina Guillermo Hoyos tras la salida de Javier Mascherano. El argentino asumirá con la exigencia inmediata de disputar un título en su primer compromiso importante.

Cruz Azul llega como representante del futbol mexicano

La Máquina obtuvo su lugar en este duelo después de imponerse 4-3 a Toluca en la Jornada 8 del Apertura 2026.

El equipo cementero presume además una plantilla con nombres como Kevin Mier, Willer Ditta, Érik Lira y Gabriel Fernández, y buscará mantener la ventaja histórica de la Liga MX dentro de la Campeones Cup, competencia en la que los clubes mexicanos suman cuatro triunfos por tres de los representantes de la MLS.

Messi vuelve a encontrarse con Cruz Azul

Uno de los principales atractivos será la presencia de Lionel Messi, quien ya sabe lo que significa enfrentar al conjunto celeste. Su debut oficial con Inter Miami ocurrió precisamente ante Cruz Azul en la Leagues Cup 2023 , partido que terminó 2-1 y en el que el argentino marcó de tiro libre en tiempo agregado para darle la victoria a su equipo. Tres años después, ambos clubes vuelven a encontrarse, ahora con un trofeo en disputa.

¿Qué esperar del juego?

El enfrentamiento será apenas el segundo entre ambas instituciones y pondrá frente a frente dos planteles con aspiraciones importantes. Inter Miami buscará aprovechar su condición de local y comenzar con éxito la etapa de Kily González, mientras Cruz Azul intentará trasladar su buen momento en México al escenario internacional.

¿A qué hora y por dónde ver el Inter Miami vs Cruz Azul?