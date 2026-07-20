Final del Mundial no aumentó las ventas en restaurantes de Durango: Canirac

La final de la Copa Mundial de fútbol no generó el repunte en ventas que esperaban los restaurantes de Durango, de acuerdo con una encuesta aplicada entre socios de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Los resultados mostraron que la mayoría de los establecimientos registró un comportamiento regular en sus ventas, mientras que el resto reportó niveles bajos de consumo. Por ejemplo, en los restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, el 58.3 por ciento calificó sus ventas como regulares y el 41.6 por ciento como bajas; ninguno reportó un nivel alto de ventas.

En los negocios sin venta de alcohol el comportamiento fue similar. El 61.5 por ciento informó ventas regulares y el 38.4 por ciento bajas, sin que algún establecimiento registrara un incremento importante en sus ingresos durante la transmisión del encuentro deportivo.