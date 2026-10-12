Final Fantasy llegará a Durango con un concierto sinfónico

Bajo el nombre de Final Fantasy Sinfónico, el espectáculo estará a cargo de Kamerata Kai y ofrecerá un recorrido musical por distintas entregas de la franquicia japonesa, desde sus primeros títulos hasta algunas de sus producciones más recientes, mediante arreglos orquestales acompañados de proyecciones visuales.

La presentación contempla la participación de una orquesta sinfónica, el Coro Laudate y solistas invitados, quienes interpretarán algunas de las composiciones que han acompañado a la saga a lo largo de sus casi cuatro décadas de historia.

Producción de músicos y artistas duranguenses

Uno de los aspectos centrales del concierto será la integración de diferentes disciplinas artísticas, pues además de la música en vivo, el público podrá apreciar una exposición de obras inspiradas en el universo de Final Fantasy, realizadas por integrantes del colectivo Arte Geek.

El proyecto reúne a decenas de músicos bajo la dirección orquestal de Edgar Iván Becerra Fuentes, mientras que el Coro Laudate, agrupación formada especialmente para esta presentación, estará dirigido por la maestra Xilonen Yonora Guzmán Aguilar.

Para esta presentación, se contempla la participación de instrumentos de cuerda, viento y percusión, además de batería, piano y teclado, con el objetivo de recrear las distintas atmósferas musicales presentes en los videojuegos.

La ópera será interpretada en español

Entre los momentos contemplados para la presentación destaca una adaptación de la conocida escena operística de Final Fantasy VI, protagonizada por los personajes Draco y María, cuya interpretación se realizará en español.

Según la información proporcionada por la producción, esta versión contará con acompañamiento de orquesta sinfónica, batería, coro y tres voces solistas, además de un narrador que dará continuidad a la historia.

Los cantantes participantes serán Dagoberto Salas Murillo, como tenor; Odelinda Montserrat Reyes González, como soprano; y Gabriel Alejandro Ríos Parra, como bajo .

¿Cuándo y dónde será el concierto?

Final Fantasy Sinfónico se realizará el miércoles 14 de octubre en el Teatro Ricardo Castro de la ciudad de Durango e iniciará alrededor de las 19:00 horas.

La presentación plantea un encuentro entre la música de concierto y la cultura de los videojuegos, con la participación de intérpretes y creadores visuales de Durango.