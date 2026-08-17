Finaliza el Nacional Infantil de Softbol en Durango tras cuatro días de intensa competencia

El 15.º Campeonato Nacional Infantil Femenil de Softbol concluyó en Durango tras cuatro jornadas disputadas del 13 al 16 de agosto. La competencia albergó a más de 1,600 peloteras integradas en 97 selecciones representantes de diversos estados del país, las cuales compitieron por los títulos de seis categorías distintas, desde la Sub-6 hasta la Sub-16, en una destacada muestra de nivel deportivo.

Actuaciones de primer nivel

En el sector de las divisiones menores, la delegación de Chihuahua impuso condiciones al conquistar las categorías Sub-6 y Sub-8. En Sub-6, las chihuahuenses superaron en las posiciones finales a Nuevo León y a Coahuila Vaqueritas, con Camila González distinguida como la Jugadora Más Valiosa. En Sub-8, Chihuahua encabezó el podio por encima de Baja California y Nuevo León, teniendo a Daile García como la atleta más relevante.

Por su parte, la categoría Sub-10 coronó al conjunto de Vaqueritas de Coahuila, escoltado por Baja California y Nuevo León, con Nicole Villastrigo nombrada Jugadora Más Valiosa. En la división Sub-12, el campeonato perteneció a la escuadra CDMX Roja, seguida por Baja California y Sonora. En este sector, Frida Domínguez acumuló un triple reconocimiento individual al finalizar como líder bateadora, mejor pitcher y Jugadora Más Valiosa.

Asimismo, la categoría Sub-14 finalizó con el campeonato de Baja California, mientras CDMX Rojo obtuvo el segundo puesto y Nuevo León la tercera plaza, con Renee Murillo elegida Jugadora Más Valiosa. En esta división, Tamaulipas destacó en el plano individual mediante Natalia Leal, líder de bateo, y Ana Honorato, quien encabezó el pitcheo tras registrar un juego perfecto durante la competencia.

Diversión y deporte, de la mano

La categoría Sub-16 concluyó con el triunfo de Nuevo León sobre las representaciones de Tamaulipas y Sonora. El cuadro regiomontano afianzó su corona respaldado por el rendimiento ofensivo de Jessica González, campeona bateadora, y por la actuación de Emma Torres como Jugadora Más Valiosa, en tanto la tamaulipeca Valentina Garza se adjudicó la primera posición en el departamento de lanzadoras.

Las acciones del torneo evidenciaron un marcado equilibrio deportivo entre los representativos del norte y centro de la República. Los rendimientos individuales registrados en el certamen, marcados por encuentros sin imparables y liderazgos estadísticos múltiples, ratifican la proyección de las nuevas generaciones del sóftbol mexicano dentro del plano nacional.