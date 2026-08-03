Firman cartas compromiso por adolescentes que cometen faltas administrativas en Durango

Mediante la firma de convenios y cartas compromiso, madres, padres o tutores asumen una responsabilidad compartida por las faltas administrativas que cometen los adolescentes en el municipio de Durango.

Es ante el Juzgado Cívico donde se establece esta corresponsabilidad familiar, ya sea mediante la celebración de un convenio o la realización de servicio comunitario, como parte de un modelo de justicia restaurativa.

Las y los adolescentes que cometen faltas administrativas reciben una atención orientada a la reintegración social y a la prevención de nuevas conductas.

Los menores, así como sus tutores, deben participar en jornadas de servicio comunitario, medida que se aplica principalmente en comunidades rurales y localidades del municipio.

Cuando se establece este compromiso y no se cumple, las sanciones se aplican directamente a los tutores.

ELABORAN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Asimismo, se informó que se avanza en la elaboración de un protocolo de actuación interinstitucional que permitirá brindar una atención integral a las y los adolescentes.

En esta estrategia participarán el DIF Municipal, el Instituto de Desarrollo Humano y la Dirección Municipal de Seguridad Pública, con el propósito de ofrecer acompañamiento psicológico, orientación y acceso a programas institucionales que favorezcan su desarrollo personal y familiar.

Las autoridades aseguraron que con estas acciones se privilegia la prevención, la restauración del tejido social y el trabajo conjunto con las familias para construir entornos más seguros.