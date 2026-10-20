First Majestic revela motivo del conflicto en mina de San Dimas; ratifica disposición al diálogo

La empresa minera First Majestic reiteró su compromiso de alcanzar un acuerdo justo que ponga fin al conflicto laboral en la Mina de San Dimas, en la comunidad de Tayoltita, bajo un esquema que permita el retorno seguro de los trabajadores y mantenga el desarrollo económico regional.

La firma canadiense precisó que el origen central del paro radica en la negativa de la dirigencia local del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana a asumir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a un bono discrecional , exigiendo que la empresa absorba la totalidad de dicha carga fiscal.

En su postura institucional, First Majestic subrayó que la estabilidad del sector minero y la atracción de inversiones dependen del respeto irrestricto a los acuerdos firmados en los contratos colectivos de trabajo y del cumplimiento estricto del marco legal mexicano vigente.

El paro en la mina inició el 18 de septiembre de este año con el argumento de la inseguridad laboral al interior de la mina. Para el 8 de octubre el paro se convirtió en huelga, por lo que así suman ya 12 días .

Respecto a señalamientos públicos sobre presuntas deficiencias en materia de seguridad, la compañía aclaró que dichos puntos no formaron parte del pliego inicial del paro laboral y destacó que la mina cuenta con las certificaciones vigentes en salud e higiene otorgadas tras las revisiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Asimismo, la empresa explicó que el retraso en la construcción de nueva infraestructura de ventilación en las zonas de expansión obedeció a desacuerdos con la cúpula sindical local sobre la contratación de contratistas especializados , medida adoptada por la minera para acelerar las obras de seguridad.

Finalmente, First Majestic ratificó su disposición al diálogo con la representación sindical para alcanzar un acuerdo definitivo que proteja las fuentes de empleo directas e indirectas y garantice la continuidad operativa de la Mina de San Dimas a largo plazo.