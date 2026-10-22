Fiscalía anticorrupción reporta acciones contra tres exfuncionarios de Pueblo Nuevo

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango informó que en los últimos meses ha cumplimentado órdenes de aprehensión contra tres exfuncionarios de Pueblo Nuevo en mayo de este año y que, en julio, obtuvo una sentencia condenatoria contra uno de ellos, como parte de las investigaciones por presuntos delitos cometidos durante el servicio público.

El titular del organismo, Noel Díaz Rodríguez, señaló que todas las denuncias recibidas por la institución se investigan de acuerdo con su naturaleza y complejidad. Explicó que algunas provienen de Administraciones Municipales que detectan posibles irregularidades al asumir sus funciones, aunque otras podrían estar relacionadas con problemas de comunicación durante los procesos de entrega-recepción.

En el caso de Pueblo Nuevo, las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas contra el exdirector jurídico del Ayuntamiento, por probable peculado; el exdirector del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (SIDEAPAS), por ejercicio indebido del servicio público y abandono del servicio público, y un exasesor jurídico del mismo organismo, por abandono del servicio público. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, este último recibió una sentencia condenatoria en julio.

Díaz Rodríguez también mencionó detenciones recientes de exfuncionarios en Gómez Palacio y señaló que, en el conjunto de las investigaciones de la Fiscalía anticorrupción, se han presentado casos relacionados con presuntas irregularidades como la venta de plazas en municipios.

El Fiscal Especializado refirió aproximadamente 780 denuncias relacionadas con corrupción durante el último año, de las cuales 150 habían sido judicializadas, según las cifras que proporcionó en entrevista. Añadió que existen comparecencias programadas para los meses restantes del año y aclaró que no puede ofrecer detalles de expedientes en trámite debido a la secrecía que exigen las investigaciones.