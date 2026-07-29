Fiscalía de Bolivia ordena la captura del expresidente Evo Morales, ¿de qué cargos se le acusa?

La orden dictada por el fiscal Brayan Melgar se dio a conocer este miércoles y fue confirmada por Estados Unidos.

Por más de siete semanas, entre los meses de mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron los bloqueos de carreteras del occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines al expresidente, con el objetivo de exigir la renuncia del presidente de La Paz como "única demanda".

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Consecuencias de los bloqueos de carreteras de Bolivia

Los constantes bloqueos en el occidente y el centro de Bolivia provocaron el desabastecimiento de alimentos, combustibles, oxígeno medicinal, causando la muerte de al menos 16 fallecidos, donde 13 de ellos fue por la falta de atención médica oportuna.

Ocasionando la pérdida económica aproximada a los 3,000 millones de dólares.

¿Quién fue el que denunció a Evo Morales?

A principios de julio, los líderes cívicos de Santa Cruz (región más poblada y motor económico de Bolivia) fueron quienes interpusieron la denuncia.

A esta acción legal se incluyeron al ministro de Gobierno (interno) Marco Antonio Oviedo, al máximo dirigente de la COB Marco Argollo y al líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien actualmente permanece en detención preventiva desde julio.

¿Cuáles son los cargos de los que es acusado Evo Morales?

Acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, presuntos delitos de atentado en contra de la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública y delinquir, atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

¿Qué es lo que responde Evo Morales ante las acusaciones?

Morales, niega haber promovido la renuncia de Paz; sostiene que las movilizaciones buscan que el gobierno responda a las demandas de los sectores movilizados.

El día 24 de mayo, Evo Morales posteó en la red social. X:

El mandatario tenía solo "dos caminos" ante el conflicto: "militarizar" el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días.

El día 20 de junio, Paz decretó el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la policía y el ejército se desplegaron en las carreteras para retirar los obstáculos y restablecer la circulación.

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¿Dónde se encuentra Evo Morales?

Desde el pasado octubre 2024, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba (centro), su bastión político y sindical, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla la orden de captura en su contra tras una investigación por trata agravada de personas.

La mayor acusación en su contra es por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.

Cabe recordar que Evo Morales fue presidente de Bolivia desde 2006 hasta 2019.

En mayo del 2026, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de captura; la policía sostiene que solo espera el momento indicado para ejecutar la orden y lograr su captura.