Buscan ejecutar orden contra 'El Flechas' por homicidio de médico pasante en Durango

La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó este martes la detención de Francisco Javier, identificado como “El Flechas”, presunto responsable del asesinato de un pasante de medicina ocurrido en 2022 en la región de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo.

La titular de la dependencia, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, informó que, tras la captura del Francisco Javier “N”, por parte de autoridades federales en la zona de Mexiquillo, Pueblo Nuevo, se procedió a la notificación inmediata de una orden de aprehensión vigente que la institución sostiene en su contra desde 2023.

La Fiscal aclaró que el procedimiento legal para procesar al detenido contempla dos vías, que el imputado cumpla primero con las responsabilidades derivadas de su detención federal para posteriormente ejecutar el mandato judicial estatal, o bien, que la orden de aprehensión le sea cumplimentada por reclusión, permitiendo el desarrollo de un proceso simultáneo.

La funcionaria puntualizó que, tras corroborar la identidad del sujeto para evitar confusiones con alias similares, se trabaja en el contacto con los familiares de la víctima para explicarles el estado actual del proceso judicial.

Asesinato del pasante de medicina, hecho que consternó

El asesinato del joven pasante de medicina Erick Alan Andrade Ramírez, de 24 años, ocurrido en julio de 2022 dentro del Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo, marcó un episodio de consternación e indignación de distintos sectores de la sociedad duranguense. Según versiones extraoficiales de aquel momento, la víctima fue atacada con un arma de fuego por un individuo presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas a quien intentaba canalizar para su atención médica.

Este episodio no solo truncó una carrera con vocación de servicio, sino que también obligó al cierre temporal de la unidad hospitalaria y al retiro de otros médicos pasantes de las comunidades rurales, profundizando el desamparo sanitario en la zona.