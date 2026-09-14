Fiscalía investiga presunto ataque de pantera en Lerdo; Profepa dice no tener al animal ni evidencia del caso

El reporte sobre una pantera que presuntamente escapó de una propiedad y atacó a una mujer en Lerdo continúa rodeado de versiones encontradas. Mientras la Fiscalía de Durango confirmó que investiga las lesiones sufridas por la víctima, la representación regional de la Profepa aseguró que no tiene al felino bajo resguardo ni cuenta con evidencia o una denuncia relacionada con el caso.

La fiscal general del estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, explicó que la persona lesionada recibió atención médica y que las heridas que presentó no ponen en riesgo su vida.

Sin embargo, hasta el momento ni la víctima ni sus familiares han acudido ante el Ministerio Público de la Vicefiscalía Región Laguna para formalizar una denuncia.

Pese a ello, la Fiscalía abrió un acta circunstanciada para recabar información, reconstruir lo ocurrido y establecer de dónde habría salido el animal que supuestamente protagonizó la agresión.

Buscan determinar quién tenía al felino

De la Garza Fragoso señaló que uno de los objetivos de la investigación será identificar al propietario o responsable del ejemplar y revisar bajo qué condiciones lo mantenía.

También se buscará establecer si contaba con permisos para su posesión y quién deberá responder por los gastos médicos o daños ocasionados a la víctima.

“Como sucede con un perro, cuando muerde a una persona, tiene que hacerse responsable de los gastos o los daños que haya ocasionado”, explicó la funcionaria.

El reporte surgió la noche del viernes 11 de septiembre en el fraccionamiento Villa Jardín, donde vecinos alertaron sobre la supuesta presencia de un felino de gran tamaño. Personal municipal realizó recorridos y labores de rastreo, pero la búsqueda terminó sin localizar algún animal.

Posteriormente, trascendió que una mujer había resultado herida y fue atendida en un hospital privado de Gómez Palacio. Las primeras versiones señalaban que la pantera habría escapado de una finca ubicada en el sector.

Profepa no tiene la pantera ni recibió denuncia

El caso presenta hasta ahora una diferencia entre la información conocida por las autoridades estatales y federales.

La representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la Región Laguna informó que no tiene ninguna pantera bajo resguardo en sus instalaciones y que tampoco cuenta con evidencia física ni una denuncia formal sobre la presencia del ejemplar en Lerdo.

Previamente, personal vinculado a la dependencia había señalado que Profepa no recibió una alerta oficial durante el operativo realizado en Villa Jardín.

La intervención de la Fiscalía se concentra en las lesiones sufridas por la mujer y en la posible responsabilidad de quien tuviera al animal bajo su cuidado. En tanto, la posesión, procedencia y condiciones de resguardo de un ejemplar de fauna silvestre corresponden al ámbito federal.

Hasta este lunes no se ha informado oficialmente dónde se encuentra el presunto felino, quién sería su propietario ni si fue capturado después del ataque.