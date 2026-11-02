Fishmans: ¿por qué debes descubrir a los maestros japoneses de la psicodelia y el dream pop?

Durante años, Fishmans fue uno de esos secretos bien guardados de la música japonesa. Mientras el grupo construía una obra singular en Tokio durante los noventa, su nombre apenas cruzaba fronteras. Paradójicamente, fue décadas después de su momento creativo más brillante cuando encontró una audiencia masiva en Europa, América y buena parte del mundo occidental.

Formada en 1987 por Shinji Sato, Kin-Ichi Motegi y Kensuke Ojima, la banda comenzó explorando el dub y el reggae, pero con el tiempo evolucionó hacia una mezcla difícil de clasificar entre dream pop, psicodelia, ambient y rock experimental. Esa búsqueda sonora los convirtió en un grupo de culto en Japón, aunque nunca alcanzaron un éxito comercial comparable al de otros nombres de la época.

Foto: Fishmans Wiki

Long Season, la obra que lo cambió todo

La historia habría quedado ahí de no ser por internet. Durante la década de 2010, comunidades musicales en línea, plataformas de streaming y sitios especializados redescubrieron su catálogo. Álbumes que habían pasado prácticamente inadvertidos fuera de Japón empezaron a aparecer entre las obras mejor valoradas por aficionados y críticos, impulsando un fenómeno tardío que pocos habían anticipado.

En ese redescubrimiento hubo una pieza fundamental: Long Season. Publicado en 1996, el disco está compuesto por una sola canción de aproximadamente 35 minutos dividida en secciones. Concebido como una experiencia continua, pasó de ser una rareza del rock japonés a convertirse en una referencia obligada para miles de oyentes occidentales que lo consideran una obra maestra contemporánea.

Shinji Sato, el misterio detrás del éxito

Sin embargo, reducir Fishmans a un solo álbum sería injusto. Obras como Orange, Kūchū Camp y Uchū Nippon Setagaya ayudaron a definir una identidad sonora basada en atmósferas etéreas, bajos profundos y la inconfundible voz de Sato. Canciones como Night Cruising, Season e Ikareta Baby forman hoy parte del repertorio esencial para entender el alcance artístico del grupo.

La figura central de esta historia es precisamente Shinji Sato. Compositor, cantante y principal fuerza creativa, poseía una voz frágil y casi fantasmal que terminó convirtiéndose en el sello distintivo de la banda. Su sensibilidad artística marcó cada paso de un proyecto que parecía adelantado a su tiempo.

Vigentes hasta nuestros días

El desenlace fue tan abrupto como doloroso. En 1999, Sato murió de manera repentina a los 33 años debido a problemas cardíacos, apenas unos meses después del concierto que terminaría inmortalizado en el álbum en vivo 98.12.28 Otokotachi no Wakare. La pérdida obligó al grupo a detener sus actividades y dejó inconclusa una trayectoria que recién comenzaba a recibir reconocimiento.

Quizá por eso el fenómeno Fishmans resulta tan fascinante. Mientras muchas bandas luchan por mantenerse vigentes, ellos alcanzaron su mayor resonancia global cuando su voz principal ya no estaba para verla. La historia de Shinji Sato y de Fishmans es la de una obra que sobrevivió al tiempo, al idioma y a la distancia, hasta encontrar décadas después al público que siempre pareció estar esperando.