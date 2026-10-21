'Flamazo' en cuarto de lavado provoca incendio en dos viviendas de Nuevo Durango I

Un flamazo registrado en el cuarto de lavado de una vivienda del fraccionamiento Nuevo Durango I, de la ciudad de Durango, provocó un incendio que alcanzó un domicilio contiguo, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia durante este miércoles.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Alternancia, donde se reportó al número de emergencias 911 un incendio relacionado con dos tanques de gas LP que se encontraban en el área de lavado.

Al arribar, elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango detectaron que las llamas habían alcanzado una lavadora y una secadora, además de que en las inmediaciones se encontraban tres cilindros de gas LP, lo que representaba un riesgo adicional.

El fuego también ocasionó daños en una vivienda contigua, principalmente en anaqueles y latas de pintura; sin embargo, la intervención de los bomberos permitió controlar las llamas y evitar que se extendieran a otras áreas de los inmuebles.

Al lugar también acudieron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron la valoración de los habitantes, sin que se reportaran personas lesionadas, mientras que elementos de Seguridad Pública resguardaron la zona durante las labores de emergencia.