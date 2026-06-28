Flamazo por fuga de gas en Nuevo Valle deja a un menor y una mujer lesionados

Un menor de edad y una mujer resultaron lesionados la noche de este sábado tras registrarse un flamazo en un domicilio ubicado sobre la calle San Cristóbal, en el fraccionamiento Nuevo Valle, de la ciudad de Durango.

El incidente movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango y a corporaciones de emergencia, quienes acudieron al lugar luego de recibir el reporte de una explosión derivada de una fuga de gas LP en una vivienda.

De acuerdo con la inspección realizada por el personal especializado, el percance se originó por una instalación inadecuada de gas, ya que una manguera no apta para este tipo de servicio se encontraba conectada a un cilindro de 10 kilogramos.

Las autoridades detallaron que la manguera se desprendió del mechero, lo que provocó la liberación del combustible y posteriormente un flamazo en el interior del inmueble.

Como consecuencia del incidente, un menor presentó quemaduras de primer grado en diversas partes del cuerpo, mientras que una mujer identificada como Angélica sufrió lesiones del mismo tipo en el rostro.

Paramédicos y personal de emergencia brindaron atención prehospitalaria a ambos afectados en el lugar de los hechos, determinando que las lesiones no ameritaban su traslado a una unidad médica.

Tras controlar la situación y descartar riesgos adicionales, los bomberos concluyeron las labores de inspección en el domicilio, mientras que las pérdidas materiales fueron consideradas menores.