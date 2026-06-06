Flujo migratorio de México a Estados Unidos ha disminuido hasta un 90%: INM

En las revisiones permanentes que realiza el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en Durango y en el resto del país, se han registrado datos que reflejan una disminución de hasta un 90 por ciento en el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

El titular del INM en Durango, Ignacio Fraire Zúñiga, confirmó que el flujo migratorio procedente de Centroamérica, principalmente de países como Honduras, Guatemala y El Salvador, se ha reducido considerablemente, al igual que el proveniente de Cuba.

Aunque la ruta que atraviesa por Durango no es una de las principales utilizadas por los migrantes para llegar a la frontera norte, la disminución se ha detectado de manera generalizada.

Menos rescates

En cuanto a las revisiones permanentes en territorio duranguense, especialmente en los módulos de revisión ubicados en la región Lagunera, los rescates de migrantes también han disminuido. De hecho, recientemente no se han registrado.

Indicó que las personas no quieren arriesgarse, aunque aclaró que esto no se debe a la política migratoria del Gobierno de México, la cual calificó como humanitaria y respetuosa de los derechos de los migrantes y sus familias, sino principalmente a las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos.

“La gente sabe que en la frontera están la Guardia Nacional y el Ejército, y las familias de Centroamérica, sobre todo de Honduras, Guatemala y El Salvador, no quieren viajar ni arriesgar a sus familias. Saben que será muy difícil, especialmente cruzar la frontera norte hacia Estados Unidos”.

Deportados

En el caso de las deportaciones, así como del programa de repatriación de personas devueltas a México, precisó que, de acuerdo con las estadísticas, pese a los operativos y redadas antimigrantes, estas han disminuido hasta en un 20 por ciento en comparación con las registradas durante el gobierno de Joe Biden.

“Nosotros tenemos las estadísticas de todas las personas que son repatriadas año con año, y quiero comentar con todo respeto que los datos indican que los mexicanos repatriados son menos en el gobierno de Trump que en el gobierno de Biden. Sin embargo, la percepción generada por los operativos migratorios en Estados Unidos hace creer que efectivamente se está regresando a más personas”.

Apuntó que, aunque pudiera parecer que han sido retornadas más personas originarias de Durango, Zacatecas y Aguascalientes, las estadísticas muestran lo contrario.

“En este gobierno del presidente Trump se han deportado menos mexicanos que en el gobierno anterior del presidente Biden. Yo creo que ha disminuido casi un 20 por ciento el número de personas repatriadas y devueltas a México, particularmente aquí en Durango”, puntualizó.