Con la cuenta regresiva fijada en el marzo, cuando se vote por el nuevo presidente de la FIFA, la Federación Mexicana de Futbol ya dejó en claro su apoyo hacia Gianni Infantino, actual líder del organismo que rige el deporte a nivel mundial.

En un breve comunicado compartido en redes sociales, la FMF mostró su postura a favor de la continuidad del europeo.

"La Federación Mexicana de Futbol ratifica el apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para ocupar la presidencia de la FIFA para el periodo 2027-2031", se lee en el mensaje.

Dentro del mismo comunicado, el organismo mexicano mencionó que las propuestas de Infantino se alinean con las suyas, otro factor por el que decidieron apoyarlo.

"Estamos convencidos de que su compromiso con el crecimiento, la inclusión social y el acceso al futbol, han fomentado un progreso e innovación notables y sostenidos a escala global; agenda que la FMF suscribe y apoya firmemente", finaliza el texto.

El 77 Congreso de la FIFA está programado para el próximo 18 de marzo en Rabat, Marruecos, donde se llevaran a cabo las votaciones para elegir a un nuevo presidente.

Hasta el momento hay tres candidatos confirmados: el propio Gianni Infantino y el francés Phillippe Diallo (presidente de la Federación Francesa de Futbol) y el japonés, Kohzo Tashima (presidente honorario de la Asociación Japonesa de Futbol).