¿Fofo Márquez salió de prisión? Video desde su lujosa habitación desata rumores | VIDEO

Un video publicado recientemente en las cuentas de Rodolfo “Fofo” Márquez generó confusión entre usuarios, quienes cuestionaron si el influencer había recuperado su libertad tras aparecer recorriendo una lujosa habitación.

En la grabación, Márquez realiza un room tour de sus “aposentos” y presume una colección de botellas de champaña, un cuarto de videojuegos, placas otorgadas por YouTube, parte de su clóset y un baño privado equipado con jacuzzi.

La aparente reaparición del creador de contenido provocó comentarios como “¿ya salió de prisión?” y “haz uno desde el reclusorio”; sin embargo, las imágenes no son actuales y tampoco representan un cambio en su situación jurídica.

¿Cuándo fue grabado el video de Fofo Márquez?

El material corresponde a una grabación realizada en 2020, varios años antes de que el influencer fuera detenido. El video simplemente volvió a publicarse en sus cuentas, las cuales han mantenido actividad pese a que él permanece privado de la libertad.

Por lo tanto, su difusión no significa que Márquez haya regresado a su casa ni que personalmente esté utilizando sus perfiles. Las publicaciones podrían estar en manos de personas encargadas de administrar sus cuentas.

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme que Fofo Márquez haya salido de prisión.

¿Dónde se encuentra Fofo Márquez?

Rodolfo Márquez cumple una sentencia de 17 años y seis meses de cárcel por el delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de la agresión cometida contra una mujer en el estacionamiento de un centro comercial de Naucalpan, Estado de México.

El influencer fue trasladado en enero de 2025 del penal de Barrientos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de Flores, en Texcoco, después de que se difundiera un video en el que aparecía siendo golpeado por custodios. El cambio fue confirmado entonces por autoridades estatales como una medida para proteger su integridad.

Aunque su defensa ha promovido distintos recursos legales, estos no han derivado en su liberación. Así que detrás del supuesto regreso de Fofo Márquez a su vida de lujos únicamente hay un video antiguo que fue retomado y volvió a hacerse viral.