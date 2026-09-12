Formalizan iniciativa para crear Sistema Estatal de Cuidados en Durango

La creación de un Sistema Estatal de Cuidados y la asignación de recursos específicos para su operación fueron planteadas como medidas para hacer efectivo el derecho al cuidado, que ya está reconocido en la Constitución de Durango.

El diputado local Martín Vivanco Lira propuso expedir una Ley del Sistema Estatal de Cuidados en la que se establezcan mecanismos de coordinación entre el Gobierno estatal, los municipios, las familias, la comunidad y el sector privado.

La iniciativa contempla la integración de una Junta Estatal de Cuidados y un programa que permita identificar las políticas y servicios existentes, mejorar su funcionamiento y establecer una estrategia integral. El planteamiento parte del hecho de que las personas pueden requerir cuidados en distintas etapas de su vida y que las labores de cuidado también representan una forma de trabajo que requiere reconocimiento y redistribución.

Uno de los principales componentes de la propuesta es el financiamiento. Para lo cual se plantea incorporar un anexo transversal al Presupuesto de Egresos para identificar cuánto dinero se destina a políticas de cuidados y permitir un incremento progresivo conforme a las posibilidades financieras del Estado.

Vivanco Lira sostuvo que el reconocimiento constitucional del derecho requiere traducirse en servicios y presupuesto, además de considerar la inversión en cuidados como una vía para generar empleos y favorecer la incorporación de quienes realizan estas labores a la economía formal. La iniciativa busca que las distintas fuerzas políticas construyan acuerdos para establecer el sistema mediante legislación secundaria.