Fórmula 2 llegará por primera vez al Gran Premio de México en 2027

El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá por primera vez una ronda del Campeonato FIA de Fórmula 2 en 2027, como parte del fin de semana del Gran Premio de México.

Aparentemente, la visita a la Ciudad de México será una de las novedades del calendario de la próxima temporada . El campeonato contará con 14 rondas, todas como categoría de soporte de la máxima categoría del automovilismo.

La llegada de este serial ampliará el programa deportivo de la cita mexicana con dos competencias, una carrera corta, conocida como Sprint Race, y una larga, denominada Feature Race.

Dos carreras se sumarán a la actividad del México GP

La inclusión de Fórmula 2 ofrecerá una nueva oportunidad para conocer de cerca a los talentos que compiten en la antesala de F1, además de sumar actividad al fin de semana en el circuito capitalino.

Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México, destacó que los asistentes podrán disfrutar de ambas categorías en una misma sede. También señaló que la incorporación representa una oportunidad para que los jóvenes pilotos mexicanos puedan competir frente a su afición.

Villagómez y León destacan en la Fórmula 2

El anuncio ocurre mientras Rafael Villagómez y Noel León participan en la temporada 2026 del campeonato . Según los datos incluidos en el comunicado, ambos han conseguido resultados destacados durante la campaña.

Villagómez acumula cinco podios en Fórmula 2, tres de ellos obtenidos este año. Entre sus actuaciones sobresale el fin de semana en Silverstone, donde consiguió subir al podio en las dos carreras.

En tanto, León suma tres victorias durante 2026, dos en las competencias Sprint de Montreal y Mónaco, así como una en la Feature Race de Budapest. El boletín lo ubica entre los principales contendientes del campeonato.

Aunque su presencia aporta interés para la afición nacional, el comunicado no confirma quiénes integrarán la parrilla de la categoría en 2027.

La antesala de Fórmula 1 tendrá una nueva sede

Fórmula 2 ocupa el último escalón de la ruta de desarrollo de la FIA previo a la máxima categoría. Por este campeonato y su antecesora, GP2 Series, han pasado pilotos como Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Sergio Pérez, Charles Leclerc y Oscar Piastri .

Con su primera visita al Autódromo Hermanos Rodríguez, el serial añadirá una nueva sede a su recorrido internacional y permitirá al público mexicano observar directamente esa etapa de formación.