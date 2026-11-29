Con el propósito de fortalecer la organización interna y consolidar la unidad de Morena en Durango, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre Víctor Hugo Lobo, diputado federal y delegado de Morena en el estado; Lourdes García Garay, presidenta estatal del partido, y Luis Iván Gurrola Vega, coordinador de los regidores de Morena en Durango capital.

En la reunión también participaron las regidoras Stephanie García y Marisol Carrillo.

Durante el encuentro, los participantes destacaron la importancia del diálogo, la cohesión y la coordinación entre las distintas expresiones del movimiento, al considerar que la unidad será un factor fundamental para enfrentar los retos políticos y organizativos de cara al proceso electoral de 2027.

Asimismo, coincidieron en la necesidad de fortalecer la estructura territorial, mantener la cercanía con la ciudadanía y sumar esfuerzos desde sus respectivas responsabilidades, privilegiando los objetivos colectivos por encima de los intereses particulares.

“La organización, la unidad y el trabajo conjunto serán fundamentales para que nuestro movimiento llegue fortalecido a la próxima contienda electoral, en la que buscaremos refrendar los triunfos obtenidos en Durango, tanto en los distritos electorales federales como en los locales”, señaló Iván Gurrola Vega.

Finalmente, los participantes reiteraron su compromiso de mantener un movimiento unido, organizado y cercano a la gente, con una agenda de trabajo común rumbo a 2027.