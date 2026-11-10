Fortalece Partido Verde su estructura política con nuevos liderazgos provenientes de Movimiento Ciudadano

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fortalece su presencia política y territorial en Gómez Palacio y otros municipios de Durango, con la incorporación de nuevos liderazgos y militantes provenientes de distintas fuerzas políticas, principalmente de Movimiento Ciudadano (MC), consolidando un proyecto que apuesta por el crecimiento de su estructura y la participación ciudadana rumbo al proceso electoral de 2027.

Luis Alberto Bañuelos Castro, coordinador de los Comités de Defensa del Voto del PVEM, informó que entre las recientes incorporaciones destaca Sergio Salas, ex candidato a regidor por Movimiento Ciudadano y quien anteriormente se desempeñó como delegado de Bienestar, además de Juan Manuel Aga, regidor de MC en el municipio de San Dimas, así como otros perfiles que han decidido sumarse al proyecto del Partido Verde.

Detalló que hasta el momento se han incorporado alrededor de 21 liderazgos provenientes de distintas colonias y aproximadamente diez actores políticos que anteriormente militaban o participaban en otras organizaciones partidistas, lo que refleja el crecimiento y la capacidad de convocatoria del instituto político.

Bañuelos Castro señaló que el Partido Verde mantiene sus puertas abiertas a quienes tengan voluntad de trabajar por las necesidades de la población, sin importar su procedencia partidista. Destacó que la suma de liderazgos representa una oportunidad para fortalecer el trabajo territorial, construir acuerdos y ampliar la capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas.

En cuanto a la estructura actual, estimó que el PVEM cuenta con entre 2 mil y 2 mil 500 personas, entre militantes, simpatizantes y participantes de sus comités, y adelantó que próximamente impulsarán una campaña de afiliación para ampliar su base social y consolidar su organización en el estado.

Respecto a 2027, afirmó que el objetivo es superar los resultados electorales anteriores, mediante una estructura sólida, presencia permanente en territorio y perfiles competitivos. Indicó que, aunque todavía no existe una definición sobre posibles alianzas, el partido se prepara para participar tanto en coalición como de manera independiente.

Finalmente, subrayó que el crecimiento del Partido Verde no se limita a la incorporación de nuevos cuadros políticos, sino que busca consolidar un proyecto cercano a la ciudadanía, capaz de escuchar, atender y cumplir, con una organización territorial fortalecida para enfrentar los próximos retos electorales.