Fortune Tiger: mecánica, RTP y por qué se volvió tan popular en Latinoamérica

Fortune Tiger se explica por su formato 3x3, volatilidad media, RTP de 96,81% y respins. También destaca por su facilidad en móvil en Latinoamérica.

A priori, cuando se piensa en un título de tragamonedas con temática de tigres y de fortunas, se piensa más en Asia que en Latinoamérica. Sin embargo, el atractivo de ambas figuras traspasa cualquier tipo de fronteras.

En este juego, la facilidad se combina con bonificaciones internas y una dinámica entretenida. Sigue leyendo para conocer este título de Pocket Games Soft.

Volatilidad media y un premio máximo de 2.500 veces la apuesta

Cuando abre la pantalla de Fortune Tiger, el jugador hace un viaje de apenas minutos a Asia. La música oriental, las mandarinas y los símbolos de la suerte son los souvenirs de esa experiencia inmersiva en el mundo de este título elaborado por Pocket Games Soft, también conocida como PG Soft.

La firma no es de las más veteranas, pero tampoco es nueva en la industria. Sus títulos se caracterizan por tener RTP competitivos (porcentaje que la máquina devuelve a los jugadores en forma de premios) e interfaces fáciles de entender.

Con Fortune Tiger entró en los top de los casinos, pero otras tragamonedas como Candy Burst o Ninja vs Samurai completan un catálogo de éxitos.

En el caso de Fortune Tiger, la receta es sencilla pero rendidora. Una volatilidad media, un RTP de 96,81% (muy alto en comparación con otras del mercado) y una historia que no por sencilla deja de ser entretenida.

¿Qué esconde Fortune Tiger bajo el capó?

Tres carretes, tres filas y una pantalla que cabe en un smartphone sin perder detalle. El formato de Fortune Tiger es el de las tragamonedas de la vieja escuela, un cuadrado de 3x3 que esquiva el barroquismo de las slots modernas de cinco carretes y mil líneas.

La propuesta es sencilla a propósito. Al haber menos elementos en la pantalla, se puede jugar desde cualquier celular y esta característica lo vuelve ideal para regiones como Latinoamérica, donde conviven más modelos que en otras partes del mundo. En México, por ejemplo, un 77% de la población tiene un teléfono Android, el sistema operativo que engloba una multiplicidad de marcas.

Giros más rápidos, decisiones acotadas y la posibilidad de llevarlo en el bolsillo. No había forma de fallar con esa fórmula. El esqueleto técnico es un video slot con mecánica de respins y un multiplicador de x10 colgado en el techo.

Los símbolos, por su lado, siguen la estética oriental que marca el título, con el tigre dorado como figura central y el imaginario del emperador milenario como marco narrativo.

Esa combinación de parrilla pequeña y pocas reglas visibles es parte del éxito del juego en los mercados hispanohablantes. En el móvil carga rápido y se entiende sin tener que hacer un tutorial.

¿Cómo se activan la función y el multiplicador de Fortune Tiger?

El corazón del juego está en la Fortune Tiger Feature, una función que puede dispararse al azar en cualquier tirada. No depende de una combinación concreta ni de un símbolo scatter que haya que esperar: el sistema la activa de forma aleatoria, y ese factor sorpresa es lo que mantiene al jugador pendiente de cada giro.

Cuando se activa, aparecen uno o más símbolos adicionales sobre los carretes. Pueden ser copias de un símbolo elegido al azar o comodines (wild) que amplían las posibilidades de combinación. Con esos refuerzos en pantalla, los carretes vuelven a girar en forma de respin, abriendo una segunda oportunidad de ganar sobre la misma apuesta inicial.

El bonus mayor es el multiplicador de x10, y tiene una condición puntual. Para activarlo, todos los símbolos que haya en los carretes deben formar parte de una combinación ganadora.

Eso quiere decir que la pantalla entera tiene que estar implicada en el premio, sin símbolos sueltos fuera de combinación. Cuando eso ocurre, el pago se multiplica por diez.

Dos advertencias antes de sentarse a jugar Fortune Tiger

Habrá personas que, después de haber leído esta revisión del juego, se sientan preparadas para tener su primera sesión. Sin embargo, dos advertencias caben antes de cualquier carga de saldo.

La primera es que este juego tiene una función de giros automáticos que conviene conocer al detalle. Se puede elegir entre 10 y 1000 autogiros con la misma apuesta configurada. Esto implica que con solamente un botón el jugador puede poner a girar 10 pesos (suponiendo una apuesta equivalente a un peso) y hasta 1000 con solamente un botón.

La facilidad de configuración de estos autogiros puede ser un arma de doble filo. Por un lado, permite hacer la apuesta automática, pero también podría encadenar más pérdidas de las que se puedan soportar. La cautela, en este caso, manda.

A modo de segunda advertencia, también es conveniente decir que un juego que tiene el respaldo de un buen fabricante ya cuenta con un sello de calidad, pero que esa señal no es la única que importa. Previo a tu primera sesión, verifica que la página esté encriptada y que se trate de un casino autorizado para operar legalmente en México.