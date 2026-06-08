Forzan automóvil y roban pertenencias en pleno Centro de Durango

Un robo al interior de un vehículo fue denunciado la tarde de este domingo en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de que delincuentes dañaran la cerradura de una unidad para apoderarse de diversos objetos de valor.

El hecho fue reportado alrededor de las 13:00 horas sobre la calle Bruno Martínez, en su cruce con Aquiles Serdán, donde acudieron elementos de la Policía Investigadora de Delitos para tomar conocimiento de lo ocurrido.

En el lugar se entrevistaron con Alexis Daniel Castillo García, propietario de la unidad afectada, quien informó que había dejado estacionado su vehículo mientras realizaba actividades en el sector.

Se trata de un automóvil de la marca Chevrolet , línea Cobalt, modelo 2007, color negro y de procedencia extranjera, el cual se encontraba estacionado cuando fue blanco de los presuntos ladrones.

Al regresar, el afectado descubrió que la puerta del lado del conductor estaba abierta y que la chapa había sido forzada, por lo que revisó el interior y confirmó el faltante de varias pertenencias.

Entre los objetos robados se encontraba una bocina portátil marca JBL color rojo, una mochila negra marca Volcom y diversos artículos personales que se encontraban dentro del vehículo.

La mochila contenía documentos, un cargador para teléfono celular, un sello con datos profesionales, además de otros accesorios y objetos cuyo valor total no fue precisado por el denunciante.

Tras recabar la información correspondiente, los agentes orientaron al afectado para que presentara la denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras se realizan las investigaciones para tratar de identificar a los responsables del robo.